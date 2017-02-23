Ana Sayfa | SÄ°YASET 23/02/2017 17:10

CHP lideri Ã¶nce siz kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ± Rakka'ya gÃ¶nderin dedi

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sosyal medya hesabÄ±ndan gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "El Bab'daki ÅŸehitler yetmedi, ÅŸimdi de 'Rakka'ya gireceÄŸiz' diyorlar. Bu vatan evlatlarÄ±, analarÄ±n gözyaÅŸÄ±, sönen ocaklar umurlarÄ±nda deÄŸil." ifadesini kullandÄ±.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan Rakka operasyonu tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.

"Önce siz kendi çocuklarÄ±nÄ±zÄ± Rakka'ya gönderin"

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±:

"El Bab'daki ÅŸehitler yetmedi, ÅŸimdi de 'Rakka'ya gireceÄŸiz' diyorlar. Bu vatan evlatlarÄ±, analarÄ±n gözyaÅŸÄ±, sönen ocaklar umurlarÄ±nda deÄŸil. Kendi çocuklarÄ± askere bile gitmezken vatandaÅŸÄ±n çocuÄŸunu Suriye'ye göndermek kolay. Önce siz kendi çocuklarÄ±nÄ±zÄ± Rakka'ya gönderin."

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