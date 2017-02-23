Ana Sayfa | SÄ°YASET 23/02/2017 18:08

Melih GÃ¶kÃ§ek'ten flaÅŸ dolar paylaÅŸÄ±mÄ±


Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, dÃ¶vizdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¶rnek gÃ¶stererek dolar ve euro bozdurmaya devam edilmesi gerektiÄŸini belirtti.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, dövizdeki düÅŸüÅŸe dikkati çekti. Melih Gökçek, elinde dolar veya euro olanlarÄ± uyardÄ±."Benden söylemesi" diyen Melih Gökçek, "Elinizde dolar ve euro varsa zarar etmemek için hemen ama hemen elden çÄ±karÄ±n. Döviz tepetaklak" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅŸte Melih Gökçek'in paylaÅŸÄ±mÄ±:

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