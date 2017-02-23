Ana Sayfa | SÄ°YASET 23/02/2017 19:59

Referandumda oy kullanmak isteyen Ã¶ÄŸrencilerin ne yapmasÄ± gerekiyor

referandum

16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacak referandumda oy kullanmak isteyen Ã¶ÄŸrencilerin yapmasÄ± gereken bazÄ± iÅŸlemler var

2.Seçmen niteliÄŸini taÅŸÄ±yan ve öÄŸrenim gördükleri yerleÅŸim birimlerinde oylarÄ±nÄ± kullanmak isteyen öÄŸrencilerin (askeri öÄŸrenciler hariç);

ÖÄŸrenim gördükleri okuldan, o okulun öÄŸrencisi olduklarÄ±na ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldÄ±klarÄ±na iliÅŸkin alacaklarÄ± belgeler ile kaldÄ±klarÄ± yurtlarÄ±n baÄŸlÄ± bulunduÄŸu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat baÅŸvurmasÄ± ve tescil edilen adrese iliÅŸkin imzalÄ± ve onaylÄ± adres beyan formunun bir örneÄŸi ve eklerini Ä°lçe Seçim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na teslim etmeleri gerekmektedir.

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