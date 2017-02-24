Bakan Bekir BozdaÄŸ GÃ¼len'in iadesi iÃ§in ABD'ye mi gidiyor

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, CNN TÃ¼rk televizyonunda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, ABD'nin yeni Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'a bir mektup gönderdiÄŸinin hatÄ±rlatÄ±larak, "Mektubunuzun içeriÄŸinde temelde ne vardÄ± ve nasÄ±l bir karar çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorsunuz bu süreçte?" sorusu üzerine, ABD'nin yeni Adalet BakanÄ±'na görevinde tebrik ve baÅŸarÄ± ileten bir mektup gönderdiÄŸini söyledi.BozdaÄŸ, "Türkiye ve ABD iliÅŸkileri, iki ülke bakanlÄ±klarÄ± arasÄ±nda en önemli gündem olan FETÖ lideri terörist Gülen'in iadesi konusuna Türkiye'nin verdiÄŸi önemi, bunun Türkiye-ABD iliÅŸkileri bakÄ±mÄ±ndan arz ettiÄŸi hassasiyeti ve bunun iadesinin Türkiye-ABD iliÅŸkilerini olumlu etkileyeceÄŸine dair kanaatimi ifade eden bir mektup gönderdim." diye konuÅŸtu.

Yeni yönetimin bu konuda olumlu adÄ±mlar atacaÄŸÄ±na yönelik bir izlenimi olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorulan BozdaÄŸ, yapÄ±lan açÄ±klamalara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bir farklÄ±lÄ±k bulunduÄŸunu dile getirdi.

"Gerekirse yeniden bu konuyu görüÅŸmek üzere ABD'ye gidebilirim"

Olumlu anlamda bir deÄŸerlendirme gördüklerini anlatan BozdaÄŸ, yeni Adalet BakanÄ± göreve geldikten sonra gönderdiÄŸi mektubun yanÄ± sÄ±ra telefonla görüÅŸme talebinin de bulunduÄŸunu bildirdi. BozdaÄŸ, "Gerekirse bizzat yeniden bu konuyu SayÄ±n Bakan ile görüÅŸmek üzere ABD'ye gidebilirim. SayÄ±n Bakan'Ä± da Türkiye'ye davet edeceÄŸim. Türkiye'de de bunu konuÅŸabiliriz." ifadelerini kullandÄ±.

BozdaÄŸ, FETÖ elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine iliÅŸkin daha önce gönderilen belgelerin ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nda bulunduÄŸu bilgisini verdi.

BunlarÄ±n yargÄ± makamlarÄ±na gönderilmesini daha önce bizzat istediklerini ifade eden BozdaÄŸ, "O günden bugüne dosya hala gitmedi." dedi.

FETÖ elebaÅŸÄ± Gülen için Kanada'da çiftlik satÄ±n almÄ±ÅŸlar

BozdaÄŸ, FETÖ elebaÅŸÄ± Gülen'in üçüncü bir ülkeye gidip gitmemesi yönündeki soruya karÅŸÄ±lÄ±k, örgütün bazÄ± yerlerde çiftlikler satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±na dair ciddi istihbaratlar olduÄŸunu bildirdi. Özellikle Kanada'da büyük bir çiftlik alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na yönelik istihbarat bulunduÄŸunu belirten BozdaÄŸ, bu bilginin ABD adli makamlarÄ±na da gönderildiÄŸini ifade etti.

Kanada ile Türkiye arasÄ±nda bir anlaÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ± için bu ülkenin biraz daha tercih edildiÄŸini dile getiren BozdaÄŸ, örgütün MÄ±sÄ±r'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Güney Afrika, Brezilya gibi bölgelerde de arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu vurguladÄ±.

"KararsÄ±zlarÄ±n fazla yüksek olduÄŸunu düÅŸünmüyorum"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini içeren halk oylamasÄ±na iliÅŸkin tahmini de sorulan BozdaÄŸ, bir oran veremeyeceÄŸini, hiçbir seçim ve referandumda oran vermediÄŸini dile getirdi.

Baksan BozdaÄŸ, halkÄ±n kafasÄ±nÄ±n çok net olduÄŸunu belirterek, "KararsÄ±zlarÄ±n fazla yüksek olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Seçim süreci baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda vatandaÅŸÄ±n bir kararÄ± var. Karar vermeyen az bir grup var, onlar da süreç içinde kararÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. KararsÄ±z kalanlar, 'evet' oyunu yüzde 56'nÄ±n altÄ±na düÅŸürecek bir oran deÄŸil, 'hayÄ±r' oylarÄ±nÄ± da yüzde 50'nin üzerine çÄ±karacak bir oran hiç deÄŸil." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Bu millet HalaçoÄŸlu'ndan çok daha akÄ±llÄ±"

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf HalaçoÄŸlu'nun, "Hükümet halk oylamasÄ±na bir hafta kala 'çatÄ±ÅŸma ve savaÅŸ var' diyerek sandÄ±ÄŸÄ± iptal edebilir." iddiasÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine Bakan BozdaÄŸ, böyle bir ÅŸeyin söz konusu olmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

HalaçoÄŸlu'nun bir propaganda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da propagandanÄ±n bir parçasÄ± olduÄŸuna dikkati çeken BozdaÄŸ, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Åžimdi bunu HalaçoÄŸlu söylüyor, yarÄ±n baÅŸkalarÄ± da baÅŸka ÅŸeyler söyleyecektir. Bilerek bu tür operasyonlarÄ± daha çok yapacaklar. Operasyonlarla süreci olumsuz etkileyeceklerini düÅŸünüyorlarsa yanÄ±lÄ±yorlar. Bu millet HalaçoÄŸlu'ndan çok daha akÄ±llÄ±."

YüksekdaÄŸ'Ä±n milletvekilliÄŸinin düÅŸürülmesi

"(HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±) Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n milletvekilliÄŸinin düÅŸürülmesi hemen referandum öncesine denk geldi. Bu durumda 'Acaba AK Parti milliyetçi oylarÄ± yükseltmek için mi böyle bir hamle yaptÄ±?' sorusu akÄ±llara geliyor. Bu konuda deÄŸerlendirmeniz nedir?" denilmesi üzerine BozdaÄŸ, milletvekillerinin dokunulmazlÄ±klarÄ±yla ilgili karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda referandum konusunun gündemde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.