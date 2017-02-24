ABD'de yaÅŸayan TÃ¼rkler referandum iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek

ABD'de yaÅŸayan ve TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olan seÃ§menlerin, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini iÃ§eren halk oylamasÄ± iÃ§in oylarÄ±nÄ± 1-9 Nisan'da kullanabileceÄŸi bildirildi

Türkiye'nin Washington BüyükelçiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldÄ±ÄŸÄ± karar uyarÄ±nca yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n oylarÄ±nÄ± kullanabilmesi için Washington, New York, Boston, Miami, Chicago, Houston ve Los Angeles kentlerinde sandÄ±klar kurulacak.

Seçmenler, iki hafta sonunu da kapsayacak ÅŸekilde yapÄ±lan düzenleme doÄŸrultusunda 1-9 Nisan tarihlerinde 09.00-21.00 saatlerinde oy verebilecek.Ä°simleri yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸünde bulunan Türk vatandaÅŸlarÄ±, baÄŸlÄ± olduklarÄ± temsilciliklere 26 Åžubat'a kadar ÅŸahsen baÅŸvurarak kayÄ±t yaptÄ±rabilecek.

YSK verilerine göre, yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± 96 bin 455 kiÅŸinin bulunduÄŸu ABD'de en fazla seçmen 37 bin 176 kiÅŸi ile New York'ta yaÅŸÄ±yor.

ABD'de oy verebilecek seçmenler

Seçim yasasÄ± kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlar tek bir seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± olduÄŸu için yurt dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir ülkede adresi bulunanlar ABD'deki bir temsilcilikte oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.VatandaÅŸlarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha önce yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullanmÄ±ÅŸ bile olsa YSK'nÄ±n internet adresinden (secmen.ysk.gov.tr) kontrol etmesi gerekiyor. KaydÄ± bulunmayan veya kayÄ±tlÄ± olduÄŸu temsilciliÄŸe itiraz edenlerin belirtilen tarihlerde temsilciliklere baÅŸvurularÄ±nÄ± iletmesi gerekiyor.Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan oylar temsilciliklerde sayÄ±lmÄ±yor. Oylar, sandÄ±klar kapandÄ±ktan bir gün sonra yani 10 Nisan'da Türkiye'ye gönderilecek. Gözlemciler eÅŸliÄŸinde mühürlü torbalarda taÅŸÄ±nacak oylar, Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ± seçim kuruluna teslim edilecek.