Yusuf HalaÃ§oÄŸlu AKP savaÅŸ gerekÃ§esiyle referandumu iptal edebilir dedi

MHP'li Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, hÃ¼kÃ¼metin iÃ§ savaÅŸ bahanesiyle referandumu iptal edebileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuÅŸan HalaçoÄŸlu ‘HayÄ±r’ diyeceklere ‘terörist, ÅŸeytan, kafir’ gibi yakÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ±n korkudan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Halk ‘Evet’ de dese ‘HayÄ±r’ da dese saygÄ± duyacaksÄ±nÄ±z. Kendi partilerinden bir adam, Manisa’da çÄ±kÄ±p ne diyor: ‘Evet çÄ±kmazsa iç savaÅŸ çÄ±kar…’ Bu ne demek yahu? Yani ‘HayÄ±r’ diyenleri siz yarÄ±n öldürmeye mi geleceksiniz demek? Yahu bunlarÄ± 80’de ihtilal hükümeti bile yapmadÄ±. Çok büyük telaÅŸ var, çok.”

AKP’nin referandumu iptal etmesinin de ihtimal dahilinde olduÄŸunu belirten HalaçoÄŸlu, bu görüÅŸünü de ÅŸöyle savundu: “Benim ÅŸu anda en büyük endiÅŸem bu, anketleri görüyorlar, sonuçlardan memnun deÄŸiller. Bir bakmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z referanduma bir hafta kala ‘SavaÅŸ var’ deyip sandÄ±ÄŸÄ± iptal etmiÅŸler! Suriye’den niye çÄ±kmÄ±yoruz bir türlü? Ben en çok bundan korkuyorum.”

Bahçeli anlatamadÄ±, ben de anlamadÄ±m

Ä°ktidarÄ±n baÅŸkanlÄ±k sistemini savunurken kullandÄ±ÄŸÄ± ‘çift baÅŸlÄ±lÄ±k’ argümanÄ±na karÅŸÄ± baÅŸbakanÄ±n ve yürütmenin güçlerinin düzenlenebileceÄŸini söyleyen MHP’li vekil, ‘beka sorunu’ diye nitelendirilen sorunun da bizzat AKP’den kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

HalaçoÄŸlu, hem kendi partisi hem de AKP’de ‘HayÄ±r’ diyenlerin hayli fazla olduÄŸunu da dile getirdi: “Çok büyük bir itiraz var. AKP’nin seçmenleri içinde bile yüzde 35 oranÄ±nda ‘HayÄ±r’ diyen var. MHP seçmeninin yüzde 90’Ä± ‘HayÄ±r’ diyor. Bizim teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n çoÄŸunluÄŸu, Ülkü OcaklarÄ±mÄ±z ‘HayÄ±r’ diyecek.”

MHP’li vekil, “Sizce sayÄ±n Bahçeli neden desteklemeye karar verdi ErdoÄŸan’Ä±” sorusunu da ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±: “Ben onu anlayamadÄ±m, anlatÄ±lamadÄ± da. O nedenle ‘HayÄ±r’ diyorum zaten. Beni ikna edecek bir sebebi olsaydÄ± Genel BaÅŸkan’Ä±n, ben çÄ±kÄ±p ‘AçÄ±klayamayacaÄŸÄ±m ÅŸeyler var ama ‘Evet’ konusunda ikna oldum’ derdim. Ama yok böyle bir ÅŸey. O nedenle ‘HayÄ±r’a devam ediyorum.”

‘BunlarÄ± hak etmediÄŸimizi düÅŸünüyorum’

Kendisinin MHP’deki diÄŸer muhalifler gibi liderlik beklentisinin de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HalaçoÄŸlu, asÄ±l tehlikenin ‘Evet’ ve ‘HayÄ±r’ diyen seçmenler arasÄ±nda doÄŸabilecek ihtimal olduÄŸunu söyledi: “Bütün mesele ÅŸu; biz bu camiayÄ± elde tutmak zorundayÄ±z, yani ‘Evet’ diyen seçmenimizle ‘HayÄ±r’ diyen seçmenimizi birbirlerine rakip olarak görmememiz gerekiyor. Nerdeyse düÅŸmanlÄ±k girecek araya, biz buna karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yoruz… YarÄ±n yine kucaklaÅŸacaÄŸÄ±z. Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z bize de bir sürü hakaretlerde bulunuyor ama dikkat ederseniz hiç cevap vermiyorum. BunlarÄ± hak etmediÄŸimizi düÅŸünmeme raÄŸmen cevap vermiyorum.”