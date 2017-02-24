Ã‡ipli kartÄ± olmayan referandumda oy kullanamayacak mÄ± iÅŸte cevabÄ±

Ã‡ipli kimlik kartÄ± olmayan seÃ§menlerin, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nda oy kullanamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer verilen açÄ±klamada, son günlerde kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartÄ± (çipli kimlik kartÄ±) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacaÄŸÄ± yönünde "haberlerin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±" ifade edildi.

Bu haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, ÅŸu bilgilere yer verildi:

"Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin halkoylamasÄ±nda seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartÄ±, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanÄ±, resmi dairelerce verilen soÄŸuk damgalÄ± kimlik kartÄ±, pasaport, evlenme cüzdanÄ±, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcÄ±lar ile yüksek yargÄ± organÄ± mensuplarÄ±na verilen mesleki kimlik kartÄ±, avukat, noter ve askeri kimlik kartÄ± gibi kimliÄŸini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler."