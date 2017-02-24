Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/02/2017 17:40

TÃ¼rkiye'de Uzay AjansÄ± kurulmasÄ±na dair kanun tasarÄ±sÄ± TBMM'de

tbmm

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de Uzay AjansÄ± KurulmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ±, TBMM'ye geldi

TasarÄ±da, uzay ve havacÄ±lÄ±k sektörünün ihtiyaç duyduÄŸu kurumsal yapÄ±nÄ±n, geliÅŸmiÅŸ ülkelerdeki havacÄ±lÄ±k ve uzay organizasyonlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±narak, tasarlandÄ±ÄŸÄ±, hÄ±zlÄ±, etkin, dinamik ve baÄŸÄ±msÄ±z çalÄ±ÅŸabilmesini teminen ajans ÅŸeklinde kurgulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.TasarÄ±da, çeÅŸitli kuruluÅŸlarca yürütülmekte olan havacÄ±lÄ±k ve uzay faaliyetlerinin kurulacak ajans ile koordine edileceÄŸi kaydedildi. Metinde, ayrÄ±ca uzay ve havacÄ±lÄ±k faaliyetlerinin, özel sektörün katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±, konuda uzman yerli ve yabancÄ± personelin çalÄ±ÅŸmasÄ±na imkan verecek hukuki altyapÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ± ifade edildi.

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