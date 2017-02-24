Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/02/2017 18:55

Necmettin Erbakanâ€™Ä± anma gecesinde CHP lideri konuÅŸma yapacak

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, Necmettin Erbakan'Ä± anma tÃ¶renine CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu da dahil etti

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu’nun özel daveti üzerine, yarÄ±n Necmettin Erbakan’Ä± Anma Gecesi’ne katÄ±larak bir konuÅŸma yapacak.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun davete olumlu yanÄ±t vererek, yarÄ±n programa katÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Gündüz Ä°stanbul’da önce Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu, ardÄ±ndan da partili gençlerle ve parti örgütüyle toplantÄ±lar yapacak olan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ankara’ya erken dönerek, geceye katÄ±lacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu RakkalÄ± insanlara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz dedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gerekirse idam iÃ§in referandum yaparÄ±z dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Cumhuriyet MeydanÄ±'nda toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renindeki konuÅŸmasÄ±nda 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumda halkÄ±n Ã¶nemli bir karar vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Hulusi Akar

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'dan El Bab aÃ§Ä±klamasÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar beraberindeki heyet ile Gaziantep ve Kilis bÃ¶lgesinde denetleme ve inceleme yaptÄ±