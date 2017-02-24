Necmettin Erbakanâ€™Ä± anma gecesinde CHP lideri konuÅŸma yapacak

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, Necmettin Erbakan'Ä± anma tÃ¶renine CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu da dahil etti

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu’nun özel daveti üzerine, yarÄ±n Necmettin Erbakan’Ä± Anma Gecesi’ne katÄ±larak bir konuÅŸma yapacak.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun davete olumlu yanÄ±t vererek, yarÄ±n programa katÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Gündüz Ä°stanbul’da önce Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu, ardÄ±ndan da partili gençlerle ve parti örgütüyle toplantÄ±lar yapacak olan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ankara’ya erken dönerek, geceye katÄ±lacak.