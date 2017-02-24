Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'dan El Bab aÃ§Ä±klamasÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar beraberindeki heyet ile Gaziantep ve Kilis bÃ¶lgesinde denetleme ve inceleme yaptÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral Bülent BostanoÄŸlu ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ünal ile Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda Akar, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Bab bölgesinin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± nedeniyle, bölgede bulunan Harekat Merkezi'ne giderek, buradaki tüm personele operasyonlar süresince göstermiÅŸ olduklarÄ± üstün cesaret, kahramanlÄ±k, gayret ve özveriden ötürü takdirlerini ifade etti.

Orgeneral Akar, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekata iÅŸtirak eden birlik komutanlarÄ±na hitap etti.

Akar, harekatÄ±n ilk aÅŸamasÄ±nda Cerablus, Er Rai, DabÄ±k ve Suran bölgelerinin terör örgütlerinden temizlenerek kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yurtlarÄ±nÄ± terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin kendi topraklarÄ±na dönmelerine imkan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Buna müteakiben, DEAÅž terör örgütünün aÄŸÄ±rlÄ±k merkezini oluÅŸturan Bab'a yönelik harekat baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Akar, mücadelenin konvansiyonel bir harekattan farklÄ± olarak asimetrik bir mücadele olmasÄ±, meskün mahallerde icra edilmesi, bombalÄ± araçlar, intihar bombacÄ±larÄ±, keskin niÅŸancÄ±lar, EYP'ler gibi özel zorluklar içermesi gibi nedenlerle ihtiyatlÄ± ÅŸekilde sürdürüldüÄŸünü belirtti.

"Hedeflere ulaÅŸÄ±ldÄ±"

Kural tanÄ±mayan bir terör örgütüyle mücadele ederken dahi masum insanlara, tarihi ve kültürel varlÄ±klara zarar verilmemesi için azami özen gösterildiÄŸine dikkati çeken Akar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"El-Bab'Ä±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla birlikte harekatÄ±n baÅŸÄ±nda planlanan hedeflere ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Müteakip süreçte hayatÄ±n hÄ±zla normalleÅŸtirilmesi ve yerel halkÄ±n güven içerisinde evlerine dönüÅŸleri için her türlü destek saÄŸlanacaktÄ±r. Bu harekatÄ±n baÅŸarÄ±yla yürütülmesinde en büyük pay, gözlerini kÄ±rpmadan hayatlarÄ±nÄ± feda eden aziz ÅŸehitlerimize, kahraman gazilerimize; kara, deniz ve hava kuvvetlerine mensup siz deÄŸerli silah arkadaÅŸlarÄ±ma aittir. Sizlerin 'en büyük takdir güvenilmek, en büyük baÅŸarÄ± bu güvene layÄ±k olmaktÄ±r.' düsturunu daima canlÄ± tutan yiÄŸitlikleriniz, asil milletimizin güvenini hiçbir zaman boÅŸa çÄ±karmamÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca, bu harekatÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sonuçlanmasÄ±nda ÖSO'nun kahramanlÄ±k ve katkÄ±larÄ± büyüktür. Bu vesileyle baÅŸta ebedi baÅŸkomutanÄ±mÄ±z Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaÅŸlarÄ± olmak üzere, harekatta hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize, vatanlarÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±nda DEAÅž terör örgütü baÅŸta olmak üzere, terör örgütlerine karÅŸÄ± kahramanca mücadele ederken ÅŸehit olan ÖSO mensuplarÄ±na Allah'tan rahmet, ÅŸehitlerimizin deÄŸerli ailelerine, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yüce Türk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz."