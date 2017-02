CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gerekirse idam iÃ§in referandum yaparÄ±z dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenindeki konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak referandumda halkın önemli bir karar vereceğini açıkladı

Erdoğan, "Birileri diyor ki 'Türkiye'nin bu kadar sorunu var, bunları çözmek için uğraşmak yerine niçin yönetim sistemini değiştiriyorsunuz?' İşte tam da bu sebeple değiştiriyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözümü, şahısların inisiyatiflerine kalmasın diye yönetim sistemini değiştiriyoruz. İstikrarın ve güvenin teminatı şu veya bu kişi değil, bizzat sistemin kendisi olsun diye anayasa değişikliğini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sistemi sadece ve sadece milletimiz için istiyoruz"

Özellikle son 3-4 yıldır her cepheden Türkiye'ye yönelik saldırılar yapıldığını, bu saldırılarda terör örgütlerinden ekonomiye, medyadan uluslararası kuruluşlara kadar her aracın kullanıldığını vurgulayan Erdoğan, her saldırıya buna elverişli araçla karşılık vermek, mücadeleyi doğru yöntemlerle sürdürmek gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mevcut sistem dünkü Türkiye'nin dahi ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Böyle bir sistemle devam etmek göz göre göre ülkeyi krizlerin, çekişmelerin, kavgaların pençesine terk etmek demektir. Şimdi birileri diyor ki 'İşte 10 yıldır işler tıkır tıkır yürüyor, sorun çıkmıyor.' İyi de bunun kerameti sistemden kaynaklanmıyor ki. Son değişikliği şahsıma bağlayanlar var. Şahsi fedakarlıklarla yürüyen bir sistemde ısrar ederek, kendi kendileriyle çelişiyorlar. Biz bu sistemi sadece ve sadece milletimiz için istiyoruz. Türkiye hedeflerine daha kolay ulaşabilsin diye istiyoruz. Eğer 'Tek adam' diyorsanız, tek adamcılık CHP'nin yapısında vardır. CHP'nin il başkanları, o ilin il valisiydi aynı zamanda. Gençler siz bunları bilmezsiniz, bunları babalarınıza, dedelerinize sorun, onlar size söylesin. Hem il başkanı hem vali, bu ülkeyi öyle yönettiler. Tek particilik, tek adamcılık, böyle götürdüler."

"Gerekirse yine millete gideriz"

Erdoğan, alandaki vatandaşların, "idam isteriz" şeklindeki sloganlarına karşılık ise şunları söyledi:

"Ben şuna inanıyorum, idam talebi parlamentoya gelecek. Temennim odur ki parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Fakat bir sıkıntı, anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte ayın 16'sı aynı zamanda bunun da bir cevabı olacak. Gerekirse şimdiden bir şey daha söylüyorum, bunun için de bir referandum yolu açabiliriz. Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa anayasa değişikliği için bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. İnşallah onun için de ne yaparız, yine millete gideriz. Millet ne diyor? Millet 'idam' diyorsa mesele bitmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor 'Biz Mustafa Kemal'in partisiyiz'. Tamam, Mustafa Kemal'in partisiysen ne diyor Gazi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyor. Milletin dediğine niye uymuyorsun? Uyacaksın. Uymazsan, uydurur bu millet."