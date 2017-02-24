CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gerekirse idam iÃ§in referandum yaparÄ±z dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Cumhuriyet MeydanÄ±'nda toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renindeki konuÅŸmasÄ±nda 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumda halkÄ±n Ã¶nemli bir karar vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

ErdoÄŸan, "Birileri diyor ki 'Türkiye'nin bu kadar sorunu var, bunlarÄ± çözmek için uÄŸraÅŸmak yerine niçin yönetim sistemini deÄŸiÅŸtiriyorsunuz?' Ä°ÅŸte tam da bu sebeple deÄŸiÅŸtiriyoruz. Türkiye'nin sorunlarÄ±nÄ±n çözümü, ÅŸahÄ±slarÄ±n inisiyatiflerine kalmasÄ±n diye yönetim sistemini deÄŸiÅŸtiriyoruz. Ä°stikrarÄ±n ve güvenin teminatÄ± ÅŸu veya bu kiÅŸi deÄŸil, bizzat sistemin kendisi olsun diye anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Bu sistemi sadece ve sadece milletimiz için istiyoruz"

Özellikle son 3-4 yÄ±ldÄ±r her cepheden Türkiye'ye yönelik saldÄ±rÄ±lar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu saldÄ±rÄ±larda terör örgütlerinden ekonomiye, medyadan uluslararasÄ± kuruluÅŸlara kadar her aracÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, her saldÄ±rÄ±ya buna elveriÅŸli araçla karÅŸÄ±lÄ±k vermek, mücadeleyi doÄŸru yöntemlerle sürdürmek gerektiÄŸini ifade etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

"Mevcut sistem dünkü Türkiye'nin dahi ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yordu. Böyle bir sistemle devam etmek göz göre göre ülkeyi krizlerin, çekiÅŸmelerin, kavgalarÄ±n pençesine terk etmek demektir. Åžimdi birileri diyor ki 'Ä°ÅŸte 10 yÄ±ldÄ±r iÅŸler tÄ±kÄ±r tÄ±kÄ±r yürüyor, sorun çÄ±kmÄ±yor.' Ä°yi de bunun kerameti sistemden kaynaklanmÄ±yor ki. Son deÄŸiÅŸikliÄŸi ÅŸahsÄ±ma baÄŸlayanlar var. Åžahsi fedakarlÄ±klarla yürüyen bir sistemde Ä±srar ederek, kendi kendileriyle çeliÅŸiyorlar. Biz bu sistemi sadece ve sadece milletimiz için istiyoruz. Türkiye hedeflerine daha kolay ulaÅŸabilsin diye istiyoruz. EÄŸer 'Tek adam' diyorsanÄ±z, tek adamcÄ±lÄ±k CHP'nin yapÄ±sÄ±nda vardÄ±r. CHP'nin il baÅŸkanlarÄ±, o ilin il valisiydi aynÄ± zamanda. Gençler siz bunlarÄ± bilmezsiniz, bunlarÄ± babalarÄ±nÄ±za, dedelerinize sorun, onlar size söylesin. Hem il baÅŸkanÄ± hem vali, bu ülkeyi öyle yönettiler. Tek particilik, tek adamcÄ±lÄ±k, böyle götürdüler."

"Gerekirse yine millete gideriz"

ErdoÄŸan, alandaki vatandaÅŸlarÄ±n, "idam isteriz" ÅŸeklindeki sloganlarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Ben ÅŸuna inanÄ±yorum, idam talebi parlamentoya gelecek. Temennim odur ki parlamentodan geçtiÄŸi anda bana geldiÄŸinde ben bunu onaylarÄ±m. Fakat bir sÄ±kÄ±ntÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gerektiriyor. Ä°ÅŸte ayÄ±n 16'sÄ± aynÄ± zamanda bunun da bir cevabÄ± olacak. Gerekirse ÅŸimdiden bir ÅŸey daha söylüyorum, bunun için de bir referandum yolu açabiliriz. EÄŸer parlamentodan bu çÄ±kmÄ±yorsa anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için bir referandum talebini ÅŸimdiden hatÄ±rlatÄ±yorum. Ä°nÅŸallah onun için de ne yaparÄ±z, yine millete gideriz. Millet ne diyor? Millet 'idam' diyorsa mesele bitmiÅŸtir. Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletin deÄŸil mi? Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor 'Biz Mustafa Kemal'in partisiyiz'. Tamam, Mustafa Kemal'in partisiysen ne diyor Gazi 'Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir' diyor. Milletin dediÄŸine niye uymuyorsun? UyacaksÄ±n. Uymazsan, uydurur bu millet."