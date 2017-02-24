Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu RakkalÄ± insanlara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz dedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaretinin ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, geçen hafta Türk askerlerinin yerel güçlerle beraber El Bab'Ä± tamamen kuÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

DoÄŸu ve batÄ± tarafÄ±nda kuÅŸatma olduÄŸunu ancak güneydeki açÄ±k kÄ±smÄ±n da kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÇavuÅŸoÄŸlu, ÅŸehrin içindeki tüm mahallelerin ve bölgelerin kontrol altÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.

IlÄ±mlÄ± güçlerin de temizlik yapÄ±ldÄ±ktan sonra ÅŸehrin güvenliÄŸini saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini belirten ÇavuÅŸoÄŸlu, El Bab temizlendikten sonra birçok kiÅŸinin evine ve ÅŸehrine döneceÄŸini vurguladÄ±.

"Münbiç, Münbiçlilerindir"

ÇavuÅŸoÄŸlu, bir gazetecinin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n bundan sonraki adÄ±mÄ±nÄ± sormasÄ± üzerine, Münbiç bölgesinde YPG'li teröristler olduÄŸunu, buranÄ±n da temizlenmesi gerektiÄŸini söyledi.

ABD ile bölgeye ortak heyet gönderdiklerini anlatan ÇavuÅŸoÄŸlu, o ziyaretlerde heyetlerin yaptÄ±ÄŸÄ± tespitte "Münbiç Münbiçlilerindir, Münbiçli olmayan burayÄ± herkes terk etsin." yönünde bir mesaj çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Yeni yönetimden de beklentilerinin Münbiç'ten YPG'lilerin temizlenmesi olduÄŸunu ifade eden ÇavuÅŸoÄŸlu, "Ondan sonraki hedef Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun planlanmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da yapÄ±yoruz. GeçtiÄŸimiz günlerde en üst düzeyde, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z düzeyinde, gerek Trump ile gerek CIA Direktörü geldiÄŸi zaman bu konular deÄŸerlendirilmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.

Her düzeyde Rakka operasyonunun nasÄ±l ve kimlerle yapÄ±labileceÄŸini deÄŸerlendirdiklerini anlatan ÇavuÅŸoÄŸlu, "Koalisyonun içindeki ülkelerle Fransa, Ä°ngiltere ve Almanya ile bu konularÄ± deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ±mÄ±z oldu. DoÄŸru strateji ve doÄŸru gruplarla, kiÅŸilerle arazideki güçlerle kolay bir ÅŸekilde DEAÅž'Ä± temizleyebiliriz ve gerçek sahibi RakkalÄ± insanlara ÅŸehri güvenli ÅŸekilde teslim edebiliriz. Bunu detaylÄ± ÅŸekilde görüÅŸüyoruz, planlÄ±yoruz." dedi.