TÃ¼rkiye onu Bakan Bey olarak tanÄ±yor tam 3 kez soyadÄ± deÄŸiÅŸtirmiÅŸ

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, bir programa katÄ±larak Rumeli'de ailesiyle olan yaÅŸamÄ±ndan bahsederek, soyadÄ±nÄ± neden 3 kez deÄŸiÅŸtirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, Habertürk'te yayÄ±nlanan "AkÄ±lda Kalan" programÄ±na konuk oldu. Rumeli'de Gümülcine'nin Kozlubekir Köyü'nde dünyaya gelen MüezzinoÄŸlu'na çekilmiÅŸ olduÄŸu ilk aile fotoÄŸrafÄ± gösterildi. Aile bireylerini tanÄ±tan MüezzinoÄŸlu, "Ailemizin en eski fotoÄŸrafÄ±. En saÄŸ baÅŸtaki rahmetli babam, onun omuzundan tuttuÄŸu benim. Kundakdaki de kÄ±z kardeÅŸim. Yan yana oturan annem ve teyzem ikiz kardeÅŸlerdir. Esas kendiminkine ana derim diÄŸerine anne derim. Babam ve amcam ikisi de rahmetli oldu, ikisi de ikiz kardeÅŸleri alÄ±yorlar." dedi.

MÜEZZÄ°NOÄžLU SOYADINI NEREDEN ALDI?

BabasÄ±nÄ±n yerine müezzinlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Bakan MüezzinoÄŸlu, soyadÄ±nÄ±n buradan geldiÄŸini söyledi. Kendisi de Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak gelen bir mülteci olan MüezzinoÄŸlu'na, Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nda bir saoyadÄ± seçmesi söylenmiÅŸ. BAbasÄ± müezzin olan ve kendisi de zaman zaman onun yerine vekalet eden Bakan, küçüklükten beri "müezzinoÄŸlu" diye anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu soy adÄ±nÄ± seçmiÅŸ.MüezzinoÄŸlu o dönemleri programda ÅŸöyle anlattÄ±: "Bizde soyadÄ± yoktu. BatÄ± Trakya'da bana hep küçük müezzin, sonradan müezzinoÄŸlu müezzinoÄŸlu diyorlardÄ±. Türkiye'ye ilk geldiÄŸimde AlioÄŸlu dediler. Ä°lk lise döneminde tanÄ±yanlar Mehmet AlioÄŸlu diye tanÄ±dÄ±. Sonra üniversite döneminde, Mehmet Mehmet diye tanÄ±dÄ±lar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ma müracat ettiÄŸimde soyadÄ±mÄ± "MüezzinoÄŸlu" diye talep ettim. Bizim ailede MüezzinoÄŸlu soyadÄ± benimle baÅŸlar." dedi.