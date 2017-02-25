Bakan Soylu CHP'li vekile sert Ã§Ä±ktÄ± Bize sorma Kandil'deki arkadaÅŸlarÄ±na sor

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, referandumla ilgili konuÅŸurken CHPli vekil TanrÄ±kulu'na sert Ã§Ä±ktÄ±; Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na da Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Of ilçe merkezindeki temaslarÄ± sÄ±rasÄ±nda vatandaÅŸlara seslendi. Türkiye'nin önemli bir yolculuÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, referandum la ilgili milletin ortaya kayacaÄŸÄ± tercihle bugüne kadarki badirelerle, bir kez daha karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmama kararÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.YaÅŸanan her ÅŸeye raÄŸmen, Türkiye'nin dimdik ayakta durduÄŸunu ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±na devam ettiÄŸini vurgulayan Soylu, "Hepimiz ülkemizde yaÅŸananlarÄ± hatÄ±rlÄ±yoruz. Biz bu ülkeyi, bu ülkenin insanÄ±nÄ±n malÄ± yapana kadar akÄ±llanmayacaÄŸÄ±z, herkes bunu böyle bilsin istiyoruz." ifadesini kullandÄ±.Ä°sim vermeden CHP'li Sezgin TanrÄ±kulu'nu da eleÅŸtiren Soylu, çok sert ifadeler kullandÄ±. Soylu ÅŸunlarÄ± söyledi:"AzÄ±lÄ± teröristleri, Mersin'e, Ä°zmir'e, Antalya'ya, Ä°stanbul'a, Ankara'ya bomba sevk eden, terörist sevk eden, 'bu milletin canÄ±nÄ± yakÄ±n.' diyenleri oradan kurtarmak istiyorlar. 'Aman oradaki teröristlere müdahale etmesinler, onlar istediklerini yapsÄ±nlar ve bu ülkede huzuru ve sükunu ortadan kaldÄ±rsÄ±nlar.' Bunu kimle yapÄ±yorlar? Ana muhalefet partisinin bir milletvekili vasÄ±tasÄ±yla hem de DiyarbakÄ±r'da Baro BaÅŸkanÄ± olup, DiyarbakÄ±r'da aday olmaya cesaret edemeyip, Ä°stanbul'dan aday olan ama CHP içerisinde de PKK sempatizanlÄ±ÄŸÄ± sürekli olarak eleÅŸtirilen bir milletvekili. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na söylüyorum, bu PKK sempatizanlarÄ±na müsaade etmeyin, bu ülkenin birliÄŸini, beraberliÄŸini ortadan kaldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸanlara müsaade etmeyin. Bir taraftan da bize soruyorlar, bana soracaÄŸÄ±na Kandil'deki arkadaÅŸlarÄ±na sor, onlar sana anlatÄ±rlar ne olacaÄŸÄ±nÄ±. Bizim evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n nasÄ±l mücadele ettiÄŸini onlar size anlatÄ±rlar. NasÄ±l karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya mücadele edildiÄŸini."