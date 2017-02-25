TÃ¼rkiye ziyaretinden saatler Ã¶nce Barzani'nin o isteÄŸine ErdoÄŸan ne diyecek

Mesut Barzani TÃ¼rkiye ziyareti Ã¶ncesi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a HDP lideri Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, bu hafta sonu Türkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaretten önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, barÄ±ÅŸ süreci için HDP EÅŸbaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve diÄŸer vekillerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.Türkiye'nin bölgedeki rolü hakkÄ±nda Barzani, Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n rolüne dikkat çekerek, Kürtlerin Suriye'de Türkiye'nin endiÅŸelerini göz önünde bulundurmalarÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Barzani, "ErdoÄŸan güçlü bir duruÅŸ sergileyerek, Kürtlerle Türkleri barÄ±ÅŸ süreciyle birleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan tek siyasetçi olmak istedi. Ancak, maalesef Türkiye'de yeni geliÅŸmeler ortaya çÄ±ktÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan cesur bir siyasetçi, barÄ±ÅŸ süreci için HDP EÅŸbaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve diÄŸer milletvekillerinin serbest kalmasÄ± gerekir" dedi.