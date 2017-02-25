AKP sahaya iniyor referandum sÃ¼reci bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor

AKP, bugÃ¼n Ankara Arena Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan toplantÄ±yla referandum kampanyasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± anlatacak.

BaÅŸkentte, AK Parti'nin halk oylamasÄ± kampanya tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± için bazÄ± noktalarda yeni güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. Ankara Arena Spor Salonu'nda bugün saat 11.00'de baÅŸlayacak "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±" hazÄ±rlÄ±klarÄ± için görevliler çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gece de sürdürdü. Bu kapsamda, dün saat 23.00'ten itibaren KazÄ±m Karabekir, Hipodrum ve Cumhuriyet caddeleri ile TalatpaÅŸa BulvarÄ±'nÄ±n salona çÄ±kan noktalarÄ± iÅŸ makineleri de kullanÄ±larak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Spor salonuna çÄ±kan yollar AK Parti bayraklarÄ±yla donatÄ±ldÄ±, "Evet" yazÄ±lÄ± balonlar da asÄ±ldÄ±. Spor salonu çevresinde çok sayÄ±da polis görev yapÄ±yor.AK Parti, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum oylamasÄ±na 50 gün kala kampanyasÄ±nÄ± tanÄ±tÄ±yor. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Spor Salonu'na gelmesi planlanan yaklaÅŸÄ±k 40 bin partiliye, "50 gün boyunca çalmadÄ±k kapÄ± bÄ±rakmayÄ±n" mesajÄ±nÄ± verecek. TanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸarÄ± mesajÄ± okunacak. 15 Temmuz gecesi yaÅŸananlarÄ±n özel olarak iÅŸleneceÄŸi toplantÄ±da MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli de görüntülerde yer alacak. Ankara Spor Salonu'ndaki tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± 11.00'de baÅŸlayacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve eÅŸi Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n salona giriÅŸte partilileri selamlamalarÄ± için turkuaz renkli bir platform kuruldu. Parti yöneticileri salonun ortasÄ±nda, partililer ise tribünlerde yer alacak. Salon içerisine kÄ±rmÄ±zÄ±-beyaz, turuncu-beyaz ve mavi-beyaz renklerde "Evet" yazÄ±larÄ± asÄ±ldÄ±. AK Parti Gençlik KollarÄ±'na baÄŸlÄ± gençlerin grafiti ile yazdÄ±klarÄ± "Evet"ler de salonda yer aldÄ±.KuruluÅŸundan bu yana AK Parti'de görev almÄ±ÅŸ, ihraç veya istifa yoluyla ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ bütün yöneticiler tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na özel olarak davet edildi.

(Kaynak: Habertürk)