AKP'nin referandum toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ± salonun wifi ÅŸifresi dikkat Ã§ekti

16 Nisan'da yapÄ±lmasÄ± hedeflenen AKP referandum toplantÄ±sÄ± bugÃ¼n Ankara Arena'da yapÄ±lÄ±yor. Salonda "Evet" isimli gazete daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rken, wi-fi ÅŸifresinin de "Evet" oluÅŸu gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

AK Parti tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± için bastÄ±rÄ±lan 5 milyon "Evet" isimli gazete partililere ve gazetecilere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca salondaki kablosuz internet aÄŸÄ±nÄ±n adÄ±nÄ±n "evet", parolasÄ±nÄ±n ise "kararÄ±mÄ±z evet" olduÄŸu öÄŸrenildi. AK Parti, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na 50 gün kala kampanyasÄ±nÄ± tanÄ±tÄ±yor. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Spor Salonu'na gelmesi planlanan yaklaÅŸÄ±k 40 bin partiliye hitap edecek.SabahÄ±n erken saatlerinde salonu dolduran çok sayÄ±da partili, AK Parti'nin halk oylamasÄ±ndaki ilk seçim ÅŸarkÄ±sÄ± "Tabii ki evet"i söyleyerek BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± bekledi.

DÄ°KKAT ÇEKEN PANKARTLAR

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n seçim bölgesi Ä°zmir il teÅŸkilatÄ±nca hazÄ±rlanan, "Mesele memleket olunca teferruat olur siyaset, Ä°zmir'in kararÄ± net evet" ve "Ä°zmir'in sevdasÄ±nÄ± bilmek gerek, söz konusu vatansa tabii ki evet" pankartlarÄ± da dikkati çekti.Salonda ayrÄ±ca AK Parti Gençlik KollarÄ±nca hazÄ±rlanan "Türkiye'nin meselesi, gençlerin meselesidir", "YÄ±kÄ±lmadÄ±k, yÄ±kÄ±lmayacaÄŸÄ±z, aksine biz daha yeni baÅŸlÄ±yoruz" yazÄ±lÄ± pankartlar yer aldÄ±.BazÄ± partililer, 8. CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Özal, eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan ile 15 Temmuz'da darbe giriÅŸiminin engellenmesinde büyük rol oynayan ÅŸehit Astsubay Ömer Halisdemir, terör örgütü PKK'nÄ±n Ä°zmir adliyesine yönelik saldÄ±rÄ±sÄ±nda kahramanlÄ±k göstererek ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in posterlerini açtÄ±.Salonda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde ÅŸehit düÅŸen, kuruluÅŸundan bu yana AK Partinin kampanya süreçlerini yöneten reklamcÄ± Erol Olçok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip Olçok'un posterleri de yer aldÄ±.

AK PARTÄ°'DEN "EVET" GAZETESÄ°

AK Parti Gençlik KollarÄ± tarafÄ±ndan bugüne özel 5 milyon adet 24 sayfadan oluÅŸan "evet" isimli gazete bastÄ±rÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n bulunduÄŸu gazetenin sürmanÅŸetinde "18 maddelik reform, daha güçlü Türkiye, daha fazla demokrasi" ifadelerine yer verildi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sisteminin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gazetede, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sisteme iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleri, geçmiÅŸ dönemdeki koalisyon hükümetleri, ihtilaller ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin fotoÄŸraflar yer aldÄ±.Gazetenin "Bu sistemin deÄŸiÅŸmesi ÅŸarttÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± sayfasÄ±nda ise Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu ile Alpaslan TürkeÅŸ'in, baÅŸkanlÄ±k sistemine iliÅŸkin görüÅŸlerine yer verildi. Gazete partililere ve gazetecilere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Ä°NTERNET AÄžININ ÅžÄ°FESÄ° DE "EVET"

Salonunda "evet" aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir süsleme yapÄ±ldÄ±. Orta bölümü parti yöneticileri, milletvekilleri ve davetlilere ayrÄ±lan salonun içi ve dÄ±ÅŸÄ± "evet" yazÄ±larÄ± ve Türk bayraklarÄ± ile süslendi. Salonun içine ve dÄ±ÅŸÄ±na, Mustafa Kemal Atatürk, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n resimleri asÄ±ldÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar için internet hizmetinin de verildiÄŸi salonda, kablosuz internet aÄŸÄ±nÄ±n adÄ± "evet", parolasÄ± ise "kararÄ±mÄ±z evet" oldu.