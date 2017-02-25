Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/02/2017 11:26

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi partililere seslendi


BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Arena'dan yapÄ±lan toplantÄ±ya girmeden kampanyalarÄ±nÄ± resmen baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Arena Spor Salonu önündeki kalabalÄ±ÄŸa seslendi. Salona girmeden önce dÄ±ÅŸarÄ±daki kalabalÄ±ÄŸa seslenen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, buradaki konuÅŸmasÄ±nda ÅŸu mesajlarÄ± verdi: "Bugün 25 Åžubat, bugün Türkiye'nin aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlarÄ±na kapÄ± aralayacak, muasÄ±r medeniyetler seviyesine kapÄ± aralayacak halk oylamasÄ± için kampanyamÄ±zÄ± resmen baÅŸlatÄ±yoruz. Bugünden itibaren siz deÄŸerli yol arkadaÅŸlarÄ±m, hanÄ±mefendiler, beyefendiler... 80 milyon akÄ±n akÄ±n burada. Meydanlardan yükselen bir ses var: Evet. Eminim ki kutlu yürüyüÅŸümüzün ilk adÄ±mÄ±nÄ± atan kurucu liderimiz de bu muhteÅŸem manzarayÄ± iletiyor. Buradan Recep Tayyip ErdoÄŸan'a selamlarÄ±mÄ± gönderiyorum." KalabalÄ±ÄŸa seslenen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n elindeki atkÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±. AtkÄ±da ""Bize her yer Trabzon" yazÄ±yor.

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Ä°ÅŸte en Ã§ok makam aracÄ±nÄ± kullanarak yol kat eden vekil

TBMM'de telefon fatura krizinin ardÄ±ndan en Ã§ok makam aracÄ± kullanarak yol kat eden ve benzin parasÄ± harcayan milletvekili ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


Referandum toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi o yollar akÅŸamdan kapatÄ±ldÄ±

AKP'nin Ankara Arena'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi referandum kampanyasÄ± iÃ§in salona Ã§Ä±kan tÃ¼m yollar dÃ¼n akÅŸam 23.00'dan itibaren kapatÄ±ldÄ±.


AKP'nin referandum toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ± salonun wifi ÅŸifresi dikkat Ã§ekti

16 Nisan'da yapÄ±lmasÄ± hedeflenen AKP referandum toplantÄ±sÄ± bugÃ¼n Ankara Arena'da yapÄ±lÄ±yor. Salonda "Evet" isimli gazete daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rken, wi-fi ÅŸifresinin de "Evet" oluÅŸu gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.