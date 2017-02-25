BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi partililere seslendi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Arena'dan yapÄ±lan toplantÄ±ya girmeden kampanyalarÄ±nÄ± resmen baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Arena Spor Salonu önündeki kalabalÄ±ÄŸa seslendi. Salona girmeden önce dÄ±ÅŸarÄ±daki kalabalÄ±ÄŸa seslenen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, buradaki konuÅŸmasÄ±nda ÅŸu mesajlarÄ± verdi: "Bugün 25 Åžubat, bugün Türkiye'nin aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlarÄ±na kapÄ± aralayacak, muasÄ±r medeniyetler seviyesine kapÄ± aralayacak halk oylamasÄ± için kampanyamÄ±zÄ± resmen baÅŸlatÄ±yoruz. Bugünden itibaren siz deÄŸerli yol arkadaÅŸlarÄ±m, hanÄ±mefendiler, beyefendiler... 80 milyon akÄ±n akÄ±n burada. Meydanlardan yükselen bir ses var: Evet. Eminim ki kutlu yürüyüÅŸümüzün ilk adÄ±mÄ±nÄ± atan kurucu liderimiz de bu muhteÅŸem manzarayÄ± iletiyor. Buradan Recep Tayyip ErdoÄŸan'a selamlarÄ±mÄ± gönderiyorum." KalabalÄ±ÄŸa seslenen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n elindeki atkÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±. AtkÄ±da ""Bize her yer Trabzon" yazÄ±yor.