Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/02/2017 11:29

Referandum toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi o yollar akÅŸamdan kapatÄ±ldÄ±


AKP'nin Ankara Arena'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi referandum kampanyasÄ± iÃ§in salona Ã§Ä±kan tÃ¼m yollar dÃ¼n akÅŸam 23.00'dan itibaren kapatÄ±ldÄ±.

AK Parti'nin referandum kampanyasÄ± bugün BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve partililerin katÄ±lÄ±mÄ±yla Arena Spor Salonu'nda baÅŸlÄ±yor. AK Partililer erken saatlerde salonu doldurmaya baÅŸladÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar Türk bayraÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka herhangi bir flama ve bayrak taÅŸÄ±mÄ±yor. Bu kapsamda, dün saat 23.00'ten itibaren KazÄ±m Karabekir, Hipodrum ve Cumhuriyet caddeleri ile TalatpaÅŸa BulvarÄ±'nÄ±n salona çÄ±kan noktalarÄ± iÅŸ makineleri de kullanÄ±larak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

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Ä°ÅŸte en Ã§ok makam aracÄ±nÄ± kullanarak yol kat eden vekil

TBMM'de telefon fatura krizinin ardÄ±ndan en Ã§ok makam aracÄ± kullanarak yol kat eden ve benzin parasÄ± harcayan milletvekili ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi partililere seslendi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Arena'dan yapÄ±lan toplantÄ±ya girmeden kampanyalarÄ±nÄ± resmen baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.


AKP'nin referandum toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ± salonun wifi ÅŸifresi dikkat Ã§ekti

16 Nisan'da yapÄ±lmasÄ± hedeflenen AKP referandum toplantÄ±sÄ± bugÃ¼n Ankara Arena'da yapÄ±lÄ±yor. Salonda "Evet" isimli gazete daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rken, wi-fi ÅŸifresinin de "Evet" oluÅŸu gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.