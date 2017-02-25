Referandum toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi o yollar akÅŸamdan kapatÄ±ldÄ±

AKP'nin Ankara Arena'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi referandum kampanyasÄ± iÃ§in salona Ã§Ä±kan tÃ¼m yollar dÃ¼n akÅŸam 23.00'dan itibaren kapatÄ±ldÄ±.

AK Parti'nin referandum kampanyasÄ± bugün BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve partililerin katÄ±lÄ±mÄ±yla Arena Spor Salonu'nda baÅŸlÄ±yor. AK Partililer erken saatlerde salonu doldurmaya baÅŸladÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar Türk bayraÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka herhangi bir flama ve bayrak taÅŸÄ±mÄ±yor. Bu kapsamda, dün saat 23.00'ten itibaren KazÄ±m Karabekir, Hipodrum ve Cumhuriyet caddeleri ile TalatpaÅŸa BulvarÄ±'nÄ±n salona çÄ±kan noktalarÄ± iÅŸ makineleri de kullanÄ±larak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.