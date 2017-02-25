Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/02/2017 11:33

Ä°ÅŸte en Ã§ok makam aracÄ±nÄ± kullanarak yol kat eden vekil


TBMM'de telefon fatura krizinin ardÄ±ndan en Ã§ok makam aracÄ± kullanarak yol kat eden ve benzin parasÄ± harcayan milletvekili ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Makam aracÄ± sahibi vekillerin kat ettiÄŸi yol ve harcadÄ±klarÄ± benzin miktarÄ±nÄ±n faturasÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Listedeki vekillerden biri oldukça dikkat çekici. O isim 1 milyon 200 bin liralÄ±k iletiÅŸim faturasÄ±yla tartÄ±ÅŸma yaratan CHP Adana Milletvekili Elif DoÄŸan Türkmen...Makam sahibi vekiller araçlarÄ±yla 4 milyon km yol yaptÄ± TBMM'de BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyesi milletvekillerinin tartÄ±ÅŸmalara yol açan yüksek haberleÅŸme harcamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, makam araçlarÄ±nda kullanÄ±lan akaryakÄ±t faturalarÄ± da ortaya çÄ±ktÄ±. Divan üyelerinin yanÄ± sÄ±ra grup baÅŸkanvekilleri ve komisyon baÅŸkanlarÄ±na verilen makam araçlarÄ±yla aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak seçim çevrelerine yapÄ±lan seyahatlerin bilançosu belli oldu.Buna göre, son 1 yÄ±l içinde Meclis'te 71 makam sahibi milletvekilinin yol gideri toplam 1 milyon 363 bin 791 TL olarak kayÄ±tlara geçti.

EN ÇOK YOL YAPAN VEKÄ°L

CHP'li Katip Üye Özcan Purçu 130 bin 31 kilometre yol yaptÄ±, 11 bin 535 litre benzin tüketti. Vekilin yakÄ±t masarafÄ± ise 44 bin 11 TL.CHP'li Katip Üye Ali Haydar Hakverdi 115 bin 303 kilometre yol katetti, 10 bin 744 litre benzin tüketti. Vekilin yakÄ±t tüketimi için harcanan para 41 bin 713 TL.Fatura harcamalarÄ± ile gündeme gelen ve katip üyeliÄŸi görevinden istifa eden CHP'li Elif DoÄŸan Türkmen 106 bin 708 kilometre yol yaparak üçüncü sÄ±rada yer aldÄ±. Türkmen, 9 bin 698 litre yakÄ±t tüketirken, yakÄ±t için 37 bin 348 TL ödendi. CHP'li Ä°dare Amiri Tufan Köse 102 bin kilometre yol yaptÄ±, 10 bin 108 litre yakÄ±t tüketti. Vekilin makam aracÄ±nÄ±n yakÄ±t gideri 38 bin 877 TL.(Kaynak: Habertürk)

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