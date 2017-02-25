Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/02/2017 14:45

El Bab'ta zafer kazanan MehmetÃ§ik iÃ§in Hulusi Akar sÄ±nÄ±rda kurban kestirdi


Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar El Bab'tan DAEÅž'in temizlenmesi Ã¼zerine Kilis'teki FÄ±rat KalkanÄ± Harekat Merkezi'nde MehmetÃ§ik iÃ§in kurban kestirdi.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Suriye'nin El Bab ilçesinin terör örgütü DEAÅž'Ä±n elinden kurtulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurban kestirdi.Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'Ä±n, kuvvet komutanlarÄ±yla birlikte gittiÄŸi Kilis'teki FÄ±rat KalkanÄ± Harekat Merkezi'nde, El Bab'Ä±n terör örgütü DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saatlerde kurban kesildi. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral Bülent BostanoÄŸlu ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ünal ile Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu.Orgeneral Akar, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Bab bölgesinin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± nedeniyle, bölgede bulunan Harekat Merkezi'ne giderek, buradaki tüm personele operasyonlar süresince göstermiÅŸ olduklarÄ± üstün cesaret, kahramanlÄ±k, gayret ve özveriden ötürü takdirlerini ifade etti. Orgeneral Akar, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan. harekata iÅŸtirak eden birlik komutanlarÄ±na hitap etti.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 140 karakter ile sadece yarÄ±m porsiyon aydÄ±n olunabilir dedi

4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, google ve twitter hakkÄ±nda konuÅŸtu. 140 karakterlik aforizmalarla gerÃ§ek bilgiye ulaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan bunun sadece "malumatfuruÅŸ" olabileceÄŸini sÃ¶yledi.


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'dan Yunan Bakan Kocias'Ä±n gÃ¶zdaÄŸÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Yunan Bakan Kocias'Ä±n sÃ¶zleriyle ilgili konuÅŸtu. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "'TÃ¼rk Genelkurmay BaÅŸkanÄ± isteseydi de Kardak'a Ã§Ä±kamazdÄ± demiÅŸ.' GÃ¶revi Ã§Ä±kmak olsaydÄ± Ã§Ä±kardÄ±. UnutulmasÄ±n Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã§Ä±kmamÄ±z gereken yerlere Ã§Ä±ktÄ±k. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Ã‡avuÅŸoÄŸlu,


Ä°ÅŸte en Ã§ok makam aracÄ±nÄ± kullanarak yol kat eden vekil

TBMM'de telefon fatura krizinin ardÄ±ndan en Ã§ok makam aracÄ± kullanarak yol kat eden ve benzin parasÄ± harcayan milletvekili ortaya Ã§Ä±ktÄ±.