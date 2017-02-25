El Bab'ta zafer kazanan MehmetÃ§ik iÃ§in Hulusi Akar sÄ±nÄ±rda kurban kestirdi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar El Bab'tan DAEÅž'in temizlenmesi Ã¼zerine Kilis'teki FÄ±rat KalkanÄ± Harekat Merkezi'nde MehmetÃ§ik iÃ§in kurban kestirdi.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Suriye'nin El Bab ilçesinin terör örgütü DEAÅž'Ä±n elinden kurtulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurban kestirdi.Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'Ä±n, kuvvet komutanlarÄ±yla birlikte gittiÄŸi Kilis'teki FÄ±rat KalkanÄ± Harekat Merkezi'nde, El Bab'Ä±n terör örgütü DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saatlerde kurban kesildi. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral Bülent BostanoÄŸlu ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ünal ile Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulundu.Orgeneral Akar, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Bab bölgesinin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± nedeniyle, bölgede bulunan Harekat Merkezi'ne giderek, buradaki tüm personele operasyonlar süresince göstermiÅŸ olduklarÄ± üstün cesaret, kahramanlÄ±k, gayret ve özveriden ötürü takdirlerini ifade etti. Orgeneral Akar, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan. harekata iÅŸtirak eden birlik komutanlarÄ±na hitap etti.