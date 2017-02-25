Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/02/2017 16:15

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'dan Yunan Bakan Kocias'Ä±n gÃ¶zdaÄŸÄ±


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Yunan Bakan Kocias'Ä±n sÃ¶zleriyle ilgili konuÅŸtu. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "'TÃ¼rk Genelkurmay BaÅŸkanÄ± isteseydi de Kardak'a Ã§Ä±kamazdÄ± demiÅŸ.' GÃ¶revi Ã§Ä±kmak olsaydÄ± Ã§Ä±kardÄ±. UnutulmasÄ±n Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã§Ä±kmamÄ±z gereken yerlere Ã§Ä±ktÄ±k. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Ã‡avuÅŸoÄŸlu,

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, Türkiye'den Yunanistan'a sÄ±ÄŸÄ±nan darbecilerle ilgili olarak da, "Yunanistan'Ä±n bu darbeci hainlerin iÅŸledikleri suçtan yargÄ±lanmasÄ±na engel olmasÄ± hangi adalet ve hukuk anlayÄ±ÅŸÄ±na, hangi iyi komÅŸuluk ve dostluk iliÅŸkisine uygundur? Maalesef bu tutum bizi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±yor. ZamanÄ±nda PKK'nÄ±n ÅŸu anda hapiste olan elebaÅŸÄ±sÄ± da Yunanistan tarafÄ±ndan saklanmÄ±ÅŸtÄ±." dedi. Yunanistan, FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) darbe giriÅŸiminde yer alan iki kaçak askerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ±nÄ±n son aÅŸmasÄ±na kadar deÄŸerlendirileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Konuya iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tlayan Yunan Emniyet MüdürlüÄŸü yetkilisi, kaçak askerlerin ülkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n henüz suç duyurusunda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yetkili, firari askerlerin nerede tutulduklarÄ±na iliÅŸkin ise, "güvenlik endiÅŸeleri" sebebiyle bilgi veremeyeceklerini ifade etti. Türk ve Yunan yetkililer arasÄ±nda söz konusu askerlerin durumuna iliÅŸkin bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinin devam ettiÄŸi açÄ±klandÄ±.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 140 karakter ile sadece yarÄ±m porsiyon aydÄ±n olunabilir dedi

4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, google ve twitter hakkÄ±nda konuÅŸtu. 140 karakterlik aforizmalarla gerÃ§ek bilgiye ulaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan bunun sadece "malumatfuruÅŸ" olabileceÄŸini sÃ¶yledi.


El Bab'ta zafer kazanan MehmetÃ§ik iÃ§in Hulusi Akar sÄ±nÄ±rda kurban kestirdi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar El Bab'tan DAEÅž'in temizlenmesi Ã¼zerine Kilis'teki FÄ±rat KalkanÄ± Harekat Merkezi'nde MehmetÃ§ik iÃ§in kurban kestirdi.


Ä°ÅŸte en Ã§ok makam aracÄ±nÄ± kullanarak yol kat eden vekil

TBMM'de telefon fatura krizinin ardÄ±ndan en Ã§ok makam aracÄ± kullanarak yol kat eden ve benzin parasÄ± harcayan milletvekili ortaya Ã§Ä±ktÄ±.