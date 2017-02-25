DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'dan Yunan Bakan Kocias'Ä±n gÃ¶zdaÄŸÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Yunan Bakan Kocias'Ä±n sÃ¶zleriyle ilgili konuÅŸtu. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "'TÃ¼rk Genelkurmay BaÅŸkanÄ± isteseydi de Kardak'a Ã§Ä±kamazdÄ± demiÅŸ.' GÃ¶revi Ã§Ä±kmak olsaydÄ± Ã§Ä±kardÄ±. UnutulmasÄ±n Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã§Ä±kmamÄ±z gereken yerlere Ã§Ä±ktÄ±k. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Ã‡avuÅŸoÄŸlu,

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, Türkiye'den Yunanistan'a sÄ±ÄŸÄ±nan darbecilerle ilgili olarak da, "Yunanistan'Ä±n bu darbeci hainlerin iÅŸledikleri suçtan yargÄ±lanmasÄ±na engel olmasÄ± hangi adalet ve hukuk anlayÄ±ÅŸÄ±na, hangi iyi komÅŸuluk ve dostluk iliÅŸkisine uygundur? Maalesef bu tutum bizi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±yor. ZamanÄ±nda PKK'nÄ±n ÅŸu anda hapiste olan elebaÅŸÄ±sÄ± da Yunanistan tarafÄ±ndan saklanmÄ±ÅŸtÄ±." dedi. Yunanistan, FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) darbe giriÅŸiminde yer alan iki kaçak askerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ±nÄ±n son aÅŸmasÄ±na kadar deÄŸerlendirileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Konuya iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tlayan Yunan Emniyet MüdürlüÄŸü yetkilisi, kaçak askerlerin ülkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n henüz suç duyurusunda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yetkili, firari askerlerin nerede tutulduklarÄ±na iliÅŸkin ise, "güvenlik endiÅŸeleri" sebebiyle bilgi veremeyeceklerini ifade etti. Türk ve Yunan yetkililer arasÄ±nda söz konusu askerlerin durumuna iliÅŸkin bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinin devam ettiÄŸi açÄ±klandÄ±.