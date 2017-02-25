CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 140 karakter ile sadece yarÄ±m porsiyon aydÄ±n olunabilir dedi

4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, google ve twitter hakkÄ±nda konuÅŸtu. 140 karakterlik aforizmalarla gerÃ§ek bilgiye ulaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan bunun sadece "malumatfuruÅŸ" olabileceÄŸini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada okuma oranlarÄ±nÄ±n televizyon izleme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geride kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, "AslÄ±nda internet ve iletiÅŸim teknolojileri hayatÄ±mÄ±zÄ± ve bilgiye ulaÅŸÄ±mÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bugün evinizin ya da ofisinizin konforundan dünyanÄ±n her yerindeki kütüphanelere online olarak eriÅŸebiliyorsunuz. Arama motoru ile ulaÅŸÄ±lan bilgi kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ± ile 140 karaktere sÄ±ÄŸdÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ aforizmalarla gerçek bilgiye ulaÅŸÄ±lamaz, alim hiç olunmaz. Bu ÅŸekilde sadece malumatfuruÅŸ olunabilir. YarÄ±m porsiyon aydÄ±n olunabilir baÅŸka bir ÅŸey olunamaz." dedi.