Melih GÃ¶kÃ§ek FETÃ–'cÃ¼ ablalarÄ± fuhuÅŸ sektÃ¶rÃ¼nde etkin oldular dedi

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, Ã§ok konuÅŸulacak FETÃ– aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, Habertürk'te katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda FETÖ ilgili açÄ±klamalarÄ±na devam etti. FETÖ'nün faaliyetlerini anlatan Melih Gökçek, 'ablalarÄ±n' fuhuÅŸ sektöründe kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Melih Gökçek, FETÖ'nün dünyanÄ±n en vahÅŸi en acÄ±masÄ±z teÅŸkilatÄ± olduÄŸunu söyledi. Terör örgütünün faaliyetlerini anlatan Gökçek, "Bizzat FETÖ'cü ablalarÄ± fuhuÅŸ sektörünün içerisinde dilediÄŸi gibi kullandÄ±lar." dedi. Mustafa KartoÄŸlu, bu bilgiyi ilk kez duyduklarÄ±nÄ± söyledi. Gökçek, bunun üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi: "Mahkemede itiraflar var. Hem yurt içinde hem yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± kiÅŸileri resmen kullanÄ±yorlar. Bu kullandÄ±klarÄ± zaman zaman Rusya'dan Ukrayna'dan getirdikleri bir isim de olabiliyor. Zaman zaman, özellikle eski bir savcÄ± var hatÄ±rlarsÄ±nÄ±z 28 Åžubat savcÄ±sÄ± ismini vermiyim ona karÅŸÄ± da FETÖ'cü olan bir 'abla'yÄ± görevlendiriyorlar. Böyle çirkin iÄŸrenç bir teÅŸkilat."