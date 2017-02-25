Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/02/2017 21:23

Melih GÃ¶kÃ§ek FETÃ–'cÃ¼ ablalarÄ± fuhuÅŸ sektÃ¶rÃ¼nde etkin oldular dedi


Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, Ã§ok konuÅŸulacak FETÃ– aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, Habertürk'te katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda FETÖ ilgili açÄ±klamalarÄ±na devam etti. FETÖ'nün faaliyetlerini anlatan Melih Gökçek, 'ablalarÄ±n' fuhuÅŸ sektöründe kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Melih Gökçek, FETÖ'nün dünyanÄ±n en vahÅŸi en acÄ±masÄ±z teÅŸkilatÄ± olduÄŸunu söyledi. Terör örgütünün faaliyetlerini anlatan Gökçek, "Bizzat FETÖ'cü ablalarÄ± fuhuÅŸ sektörünün içerisinde dilediÄŸi gibi kullandÄ±lar." dedi. Mustafa KartoÄŸlu, bu bilgiyi ilk kez duyduklarÄ±nÄ± söyledi. Gökçek, bunun üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi: "Mahkemede itiraflar var. Hem yurt içinde hem yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± kiÅŸileri resmen kullanÄ±yorlar. Bu kullandÄ±klarÄ± zaman zaman Rusya'dan Ukrayna'dan getirdikleri bir isim de olabiliyor. Zaman zaman, özellikle eski bir savcÄ± var hatÄ±rlarsÄ±nÄ±z 28 Åžubat savcÄ±sÄ± ismini vermiyim ona karÅŸÄ± da FETÖ'cü olan bir 'abla'yÄ± görevlendiriyorlar. Böyle çirkin iÄŸrenç bir teÅŸkilat."

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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan ErdoÄŸan'a Ã§aÄŸrÄ± Ben doÄŸrularÄ± sÃ¶ylemiyorsam beni mahcup etsinler

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bir toplantÄ±da genÃ§lerle buluÅŸup referandum konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 140 karakter ile sadece yarÄ±m porsiyon aydÄ±n olunabilir dedi

4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, google ve twitter hakkÄ±nda konuÅŸtu. 140 karakterlik aforizmalarla gerÃ§ek bilgiye ulaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan bunun sadece "malumatfuruÅŸ" olabileceÄŸini sÃ¶yledi.


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'dan Yunan Bakan Kocias'Ä±n gÃ¶zdaÄŸÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Yunan Bakan Kocias'Ä±n sÃ¶zleriyle ilgili konuÅŸtu. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "'TÃ¼rk Genelkurmay BaÅŸkanÄ± isteseydi de Kardak'a Ã§Ä±kamazdÄ± demiÅŸ.' GÃ¶revi Ã§Ä±kmak olsaydÄ± Ã§Ä±kardÄ±. UnutulmasÄ±n Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã§Ä±kmamÄ±z gereken yerlere Ã§Ä±ktÄ±k. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Ã‡avuÅŸoÄŸlu,