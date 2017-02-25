KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan ErdoÄŸan'a Ã§aÄŸrÄ± Ben doÄŸrularÄ± sÃ¶ylemiyorsam beni mahcup etsinler

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bir toplantÄ±da genÃ§lerle buluÅŸup referandum konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

HayÄ±rlÄ± Üniversiteliler Platformunun düzenlediÄŸi toplantÄ±da gençlerle bir araya gelen CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, halk oylamasÄ±na sunulacak anayasa deÄŸiÅŸiklik paketiyle ilgili iddialarÄ±nÄ± yineledi. Referandum öncesi liderlerle televizyonda açÄ±k otoruma çÄ±kmak istediÄŸini belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu "Eskiden seçimler olurken siyasi parti liderleri televizyonlara davet edilirdi, bir masanÄ±n etrafÄ±nda otururlardÄ±, soru sorulurdu ve her lider aynÄ± ortamda, aynÄ± gazetecilerin önünde sorulara yanÄ±t verirdi. Ä°nsanlar da evlerinde dinlerlerdi. SayÄ±n Devlet Bahçeli'ye de SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a da çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum, arzu ederlerse SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan da gelebilir. OturalÄ±m hep beraber bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ne getiriyor, ben konuÅŸayÄ±m, onlar da konuÅŸsun. Madem ki ben doÄŸrularÄ± söylemiyorum, televizyon ekranÄ±nda beni mahcup etsinler" dedi.