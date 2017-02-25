Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/02/2017 21:27

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan ErdoÄŸan'a Ã§aÄŸrÄ± Ben doÄŸrularÄ± sÃ¶ylemiyorsam beni mahcup etsinler


CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bir toplantÄ±da genÃ§lerle buluÅŸup referandum konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

HayÄ±rlÄ± Üniversiteliler Platformunun düzenlediÄŸi toplantÄ±da gençlerle bir araya gelen CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, halk oylamasÄ±na sunulacak anayasa deÄŸiÅŸiklik paketiyle ilgili iddialarÄ±nÄ± yineledi. Referandum öncesi liderlerle televizyonda açÄ±k otoruma çÄ±kmak istediÄŸini belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu "Eskiden seçimler olurken siyasi parti liderleri televizyonlara davet edilirdi, bir masanÄ±n etrafÄ±nda otururlardÄ±, soru sorulurdu ve her lider aynÄ± ortamda, aynÄ± gazetecilerin önünde sorulara yanÄ±t verirdi. Ä°nsanlar da evlerinde dinlerlerdi. SayÄ±n Devlet Bahçeli'ye de SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a da çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum, arzu ederlerse SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan da gelebilir. OturalÄ±m hep beraber bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ne getiriyor, ben konuÅŸayÄ±m, onlar da konuÅŸsun. Madem ki ben doÄŸrularÄ± söylemiyorum, televizyon ekranÄ±nda beni mahcup etsinler" dedi.

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Melih GÃ¶kÃ§ek FETÃ–'cÃ¼ ablalarÄ± fuhuÅŸ sektÃ¶rÃ¼nde etkin oldular dedi

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, Ã§ok konuÅŸulacak FETÃ– aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 140 karakter ile sadece yarÄ±m porsiyon aydÄ±n olunabilir dedi

4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, google ve twitter hakkÄ±nda konuÅŸtu. 140 karakterlik aforizmalarla gerÃ§ek bilgiye ulaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan bunun sadece "malumatfuruÅŸ" olabileceÄŸini sÃ¶yledi.


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'dan Yunan Bakan Kocias'Ä±n gÃ¶zdaÄŸÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Yunan Bakan Kocias'Ä±n sÃ¶zleriyle ilgili konuÅŸtu. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "'TÃ¼rk Genelkurmay BaÅŸkanÄ± isteseydi de Kardak'a Ã§Ä±kamazdÄ± demiÅŸ.' GÃ¶revi Ã§Ä±kmak olsaydÄ± Ã§Ä±kardÄ±. UnutulmasÄ±n Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã§Ä±kmamÄ±z gereken yerlere Ã§Ä±ktÄ±k. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Ã‡avuÅŸoÄŸlu,