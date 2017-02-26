Ana Sayfa | SÄ°YASET 26/02/2017 12:10

MHP konvoyunda kaza refÃ¼je Ã§arparak takla attÄ±lar


MHP Alanya KadÄ±n KollarÄ± Ã¼yelerinin iÃ§inde bulunduÄŸu araÃ§ refÃ¼je Ã§arparak takla attÄ±. Ä°lk mÃ¼dahaleyi partililerin yaptÄ±ÄŸÄ± kazada, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kaza, saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda Antalya-Alanya karayolu Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Antalya Ä°l TeÅŸkilatÄ±nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ve referandum sürecine yönelik düzenleyeceÄŸi toplantÄ±ya katÄ±lmak üzere Alanya'dan yola çÄ±kan MHP Ä°lçe KadÄ±n KollarÄ± üyelerinin içinde bulunduÄŸu otomobil, Avsallar Mahallesi'nde kontrolden çÄ±kÄ±p refüje çarparak takla attÄ±Sürücüsü ve plakasÄ± henüz belirlenemeyen araçta bulunan Nilüfer YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rana Gülbahar, Gamze Sülü ve Selin Yüksekova yaralandÄ±. YaralÄ±lara ilk müdahale konvoydaki diÄŸer partililer tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. YaralÄ±lar, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. MHP Alanya Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mustafa TürkdoÄŸan, tek tesellilerinin can kaybÄ± bulunmamasÄ± olduÄŸunu söyledi.

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum mitinglerine darbe gecesinin sembol ilÃ§esinden baÅŸladÄ±

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