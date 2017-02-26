BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum mitinglerine darbe gecesinin sembol ilÃ§esinden baÅŸladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandumun ilk mitingini 15 Temmuz darbe gecesinin sembol ilÃ§esi Kahramankazan'da gerÃ§ekleÅŸtirdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m miting konuÅŸmasÄ±nda halka seslenerek, "Siz 'evet' dedikÃ§e FETÃ– fenalaÅŸÄ±yor." dedi.

16 Nisan referandum kampanyasÄ± için dün düÄŸmeye basan AK Parti, ilk mitingini 15 Temmuz gecesi darbecilere karÅŸÄ± kahramanca direnen ve ismi 'Kahramankazan' olarak deÄŸiÅŸtirilen ilçede gerçekleÅŸtirdi. Ä°ÅŸte o konuÅŸmadan satÄ±r baÅŸlarÄ±:"Devletin içine çöreklenen ve ihanet edecekleri günü bekleyen bir grup terörist 15 temmuz'da iÅŸe koyuldu. Siz yiÄŸit kardeÅŸlerim, zaman bendedir, mekan bendedir dediniz. Darbecilere canÄ±nÄ±z pahasÄ±na meydanlarÄ± dar ettiniz. Bu alçak darbe giriÅŸimine karÅŸÄ±, onurlu haysiyetli direniÅŸinizi ortaya koydunuz. AkÄ±ncÄ± kÄ±ÅŸlasÄ±nÄ± kuÅŸatan siz, KahramankazanlÄ±lar oldunuz. uçaklar kalkmasÄ±n diye bütün yÄ±lÄ±n emeÄŸini yakan da sizlerdiniz. Darbeye karÅŸÄ± ilk sivil direniÅŸi baÅŸlatan yine Kahramankazan'Ä±n kahraman insanlarÄ± oldu. Ä°ÅŸte bu yüzden bu destan sizin eseriniz. Eserinizle istediÄŸiniz kadar övünün. 15 temmuz Milletin zaferidir. O zaferde ilk cümleyi KahramankazanlÄ±lar söyledi.FETÖ örgütünün elebaÅŸÄ±sÄ± Pensilvanya'da bu evetleri duydukça kriz geçiriyor, fenalaÅŸÄ±yor. PKK sizin bu evetlerini iÅŸittikçe kuduruyor. Çünkü diyorlar ki 'eyvah 48 günümüz kaldÄ±, millet evet diyecek bizim biletimizi kesecek."