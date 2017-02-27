CHP'li Selin BÃ¶ke'den MHP lideri BahÃ§eli'ye gÃ¶nderme

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'ye Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, partisinin MYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n gündemini kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuna iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan Böke, 'tek adam rejimi' eleÅŸtirisinde bulundu. CHP'li Böke, "Tek adam rejimi istikrarsÄ±zlÄ±k getirir. Tek adam rejimi yoksulluk getirir. Tek adam rejimi hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± getirir. Tek adam rejimi darbeler getirir. Tek adam rejimi ÅŸiddeti, ayrÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ±, terörü besler. Tek adam rejiminde cebinizde para erir, biter. Tek adam rejiminde kaos, belirsizlik olur. Oysa tek adam deÄŸil; milletin egemen olduÄŸu demokrasilerde istikrar, refah, umut olur. Herkes yarÄ±nÄ±ndan emin olur. YarÄ±nÄ±ndan emin olduÄŸu için yatÄ±rÄ±m olur. Ä°stihdam olur. En önemlisi demokrasi olduÄŸunda, güvenli bir yaÅŸam olur" diye konuÅŸtu.

"TEK ADAM REJÄ°MÄ°NÄ° KALICILAÅžTIRMAK Ä°STÄ°YORLAR"

Türkiye'nin terör örgütlerinin eline bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Böke, "Tek adam, Suriye'de vardÄ±. bugün Suriye'de yaÅŸanan acÄ± gerçeÄŸi bizler Türkiye'nin içerisinde bizzat görüyoruz zaten. Tek adam, Irak'ta vardÄ±. Irak'ta tek adamÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± maliyeti yine bizler çok yakÄ±ndan izledik. Tek adam, MÄ±sÄ±r'da vardÄ±, Libya'da vardÄ±. Nerede tek adam varsa orada istikrarsÄ±zlÄ±k, kaos var. Orada millet yok, bir kiÅŸi var. Tek adam rejimi olduÄŸunda siyasi istikrar yok oluyor. Tek adam rejimi, Türkiye'nin bütün kurumlarÄ±nÄ± çökertti. Ülke açÄ±kça terör örgütlerinin eline bÄ±rakÄ±ldÄ±. Darbe giriÅŸimi yaÅŸandÄ±. Tek adam olduÄŸu zaman o tek adam kolaylÄ±kla kandÄ±rÄ±labilir. Tek adam rejimi 'Benim iktidarÄ±m' diye kendi siyasi hÄ±rsÄ±yla, bir hÄ±nçla bütün toplumu yok sayÄ±yor. Hatta o kadar bir hÄ±rs ki toplumun yarÄ±sÄ±nÄ± terörist ilan edebilecek kadar gözü dönüyor. Türkiye'ye bu son 2,5-3 yÄ±l içerisinde yaÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ olan ve sonunda ekonomik, toplumsal ve siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k getirmiÅŸ olan bu tek adam rejimini kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rmak istiyorlar" dedi.

CHP'yi terörle iliÅŸkilendirmeye yönelik bir çaba olduÄŸunu dile getiren CHP'li Böke, ÅŸöyle konuÅŸtu: "CHP'yi terörle iliÅŸiklendirmek hiç kimsenin hele de üç terör örgütünü bu ülkenin baÅŸÄ±na bela etmiÅŸ olanlarÄ±n hakkÄ± yoktur. Cumhuriyetle hesaplaÅŸacaÄŸÄ±z diye, devleti ele geçireceÄŸiz diye, devleti çökerttiler. Ülkenin tankÄ±nÄ±, topunu, uçaÄŸÄ±nÄ± bir terör örgütüne kendileri bilerek, isteyerek teslim ettiler. Bunun sonucunda 80 milyon beraber darbe giriÅŸimi yaÅŸadÄ±k. Her üç terör örgütü karÅŸÄ±sÄ±nda kandÄ±rÄ±lmayÄ±p, dimdik durmuÅŸ olan CHP'yi ve CHP'lileri terörle yan yana getirmeye çalÄ±ÅŸanlar, ÅŸunu bilsinler; buna kargalar güler. AKP, referandumu kazanmak uÄŸruna Türkiye'nin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± terörist ilan etmek gibi tehlikeli bir oyun oynuyor"

"HENÜZ BÄ°R ÅžEY DUYMADIK KENDÄ°SÄ°NDEN"

CHP Sözcüsü Böke, açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tladÄ±. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani'nin Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ± Devlet Konukevi'ne geliÅŸi sÄ±rasÄ±nda kapÄ±nÄ±n önündeki direÄŸe çekilen bayrakla ilgili görüÅŸleri sorulan Böke, "Bunun deÄŸerlendirmesini Türkiye'de halka bÄ±rakmak gerekiyor; ama her konuda bir sözü olan SayÄ±n Bahçeli'nin belki de kendi seçmenlerine anlatacaÄŸÄ± bir ÅŸey olabilir. Henüz bir ÅŸey duymadÄ±k kendisinden" diye yanÄ±t verdi.

"'ÅžIMARIK ÇOCUK' DÄ°YEBÄ°LECEK CÜRETÄ° BULURLAR"

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocias'Ä±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± açÄ±klamalarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸi sorulan CHP Sözcüsü Böke, "Çok yazÄ±k. Ä°ç siyasete malzeme etmek için dÄ±ÅŸ politika yaparsanÄ±z baÅŸka ülkelerin bakanlarÄ± da size 'ÅŸÄ±marÄ±k çocuk' diyebilecek cüreti bulurlar. Benim hayal ettiÄŸim güçlü Türkiye'de kimseye böyle bir fÄ±rsat verilmemeli. Türkiye'nin iç barÄ±ÅŸÄ±, dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n da barÄ±ÅŸ hedefiyle yapÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiriyor" dedi.