Aylin NazlÄ±aka asker ve kamu gÃ¶revlilerinin tazminat sorununu Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±

Ankara Milletvekili Aylin NazlÄ±aka, asker ve kamu gÃ¶revlilerinin tazminat sorununu Meclise taÅŸÄ±dÄ±

Ankara Milletvekili Aylin NazlÄ±aka, sÄ±nÄ±r ötesinde görev yapan asker ve kamu görevlilerinin tazminatlarÄ±nÄ±n ödenmemesi konusunu TBMM gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

TÜRKÄ°YE BÜYÜK MÄ°LLET MECLÄ°SÄ° BAÅžKANLIÄžINA

AÅŸaÄŸÄ±daki sorularÄ±mÄ±n BaÅŸbakan SayÄ±n Binali YILDIRIM tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ± olarak yanÄ±tlanmasÄ±nÄ± saygÄ±larÄ±mla arz ederim.

Aylin NAZLIAKA

Ankara Milletvekili

676 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname 9 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazetede yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kararnameyle 1954 tarihli ve 6245 sayÄ±lÄ± HarcÄ±rah Kanunu kapsamÄ±nda harcÄ±rah alanlar hariç olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarÄ±na dayanÄ±larak yabancÄ± ülkelere birlik hâlinde veya münferiden gönderilen subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, iÅŸçi, uzman erbaÅŸ ve sözleÅŸmeli erbaÅŸ ve erlere (40.000), erbaÅŸ ve erlere ise (20.000) gösterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±klarÄ±na uygulanan katsayÄ± ile çarpÄ±mÄ± sonucu bulunacak aylÄ±k tutarÄ± geçmemek üzere, fiilen sÄ±nÄ±r ötesinde icra edilen görev süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n tazminat ödenmesi hükme baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna göre, yabancÄ± ülkelere birlik halinde veya münferiden gönderilen subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, iÅŸçi, uzman erbaÅŸ ve sözleÅŸmeli erbaÅŸ ve erlere aylÄ±k 3.730,36 Türk LirasÄ±na kadar, er ve erbaÅŸlara ise 1.865,18 Türk LirasÄ±na kadar fiilen sÄ±nÄ±r ötesinde icra edilen görev süresince ve hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n tazminat ödenecektir. Kararnamede ödenecek tazminatÄ±n tutarÄ±nÄ±n, ödenme usulünün ve esaslarÄ±nÄ±n, hangi hallerde kesileceÄŸinin Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n teklifi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n görüÅŸü üzerine BaÅŸbakan onayÄ± ile tespit edileceÄŸine de yer verilmiÅŸtir.

24 AÄŸustos 2016 tarihinde baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunda bugüne kadar 71 vatan evladÄ± ÅŸehit olmuÅŸtur. Gazilere iliÅŸkin net bir sayÄ± ise kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸildir. Terörle mücadele kapsamÄ±nda canlarÄ± pahasÄ±na görev yapan personelin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ötesi operasyon tazminatlarÄ±nÄ±n ödenmediÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.Askerlerimiz “üç günde Åžam’a ulaÅŸma, Emevi Camisi’nde namaz kÄ±lma” gibi gayri ciddi söylemler ve hükümetin yanlÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ±n bir sonucu olarak sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nda büyük risk altÄ±nda görev yapmaktadÄ±r. Bu fedakar ve cefakar askerlerimizin tazminatlarÄ±nÄ±n ödenmemesi büyük bir skandal ve utançtÄ±r.

Bu baÄŸlamda:

1- SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nda görev yapan askerlerin tazminatlarÄ± bugüne kadar neden belirlenmemiÅŸtir? Aradan 4 ay gibi uzun bir sürede geçmesine raÄŸmen bu tazminatlar neden ödenmemiÅŸtir?

2- Söz konusu personel bir taraftan aÄŸÄ±r koÅŸullar altÄ±nda canlarÄ± pahasÄ±na görev yaparken diÄŸer taraftan ailelerinin ve çocuklarÄ±nÄ±n geçimini düÅŸünmektedir. Bu ödemeler ne zaman yapÄ±lacaktÄ±r?

3- Referandum öncesinde Savunma Sanayi Fonundan 3 Milyar TL’yi VarlÄ±k Fonuna aktaracak kadar kaynaÄŸa sahip hükümet, hayatlarÄ± pahasÄ±na görev yapan asker ve görevlilere tazminatÄ±nÄ± ödeyecek kaynaÄŸÄ± bulamamÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

4- Böylesine önemli bir konuda gerekli önem ve hassasiyetin gösterilmemesi, gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmamasÄ± kabul edilebilir mi?