Umut Oran 17 saat uÃ§arak 11.423 km Ã¶tedeki Kolombiyaâ€™da CHP'yi temsil edecek

CHP'li Umut Oran 17 saatte 11 bin 423 km uÃ§arak KolombiyaÂ¹da CHPÂ¹yi temsil edecek

Sosyalist Enternasyonal’in seçimli 25. Genel Kurulunda tüm yönetim organlarÄ±nÄ±n yenileneceÄŸini belirten CHP’li Umut Oran, “Bir anlamda dünya sol partilerinin BirleÅŸmiÅŸ Milletler’i olan Enternasyonal’de yeniden Türkiye’yi, CHP’yi temsil etmek için bugün 17 saat uçarak 11.423 km ötedeki Kolombiya’nÄ±n Cartagena kentine gideceÄŸim. Referandum ortamÄ±nda Türkiye’den ayrÄ±lmayÄ± pek istemiyorum ama 52 yÄ±l sonra barÄ±ÅŸÄ±n topraklarÄ±na hakim olduÄŸu Kolombiya’da Devlet BaÅŸkanÄ±’nÄ±n davetiyle gerçekleÅŸecek bu toplantÄ±dan çok yararlÄ± deneyimler, bilgiler edineceÄŸimizi de düÅŸünüyorum” dedi.

Sosyalist Enternasyonal BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevini, Cenevre’de BM Genel Merkezinde AralÄ±k 2014’te yapÄ±lan toplantÄ±da seçildiÄŸi tarihten beri yürüten CHP’li Umut Oran, Sosyalist Enternasyonal 25. Genel Kurulu’nun 2-4 Mart 2017 tarihleri arasÄ±nda Kolombiya’nÄ±n Cartagena kentinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Genel Kurul öncesinde Konsey toplantÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yöneticisi olduÄŸu ve üyeliklere karar veren Etik Komite’nin toplantÄ±sÄ± olmasÄ± nedeniyle bugün yola çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Umut Oran, gerçekleÅŸecek toplantÄ±lar ve gündemleri hakkÄ±nda ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±:

11.423 kilometrelik uçuÅŸ

Enternasyonal 4 yÄ±lda bir tüm yönetim organlarÄ± yenileniyor, bu nedenle seçimli genel kurul yapÄ±lÄ±yor. Bu toplantÄ±, Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos Calderón’un daveti üzerine Kolombiya’da gerçekleÅŸiyor. Bir anlamda dünya sol partilerinin BirleÅŸmiÅŸ Milletler’i olan Enternasyonal’de yeniden Türkiye’yi, CHP’yi temsil etmek için bugün 17 saat uçarak 11.423 km ötedeki Kolombiya’nÄ±n Cartagena kentine gideceÄŸim.

52 yÄ±l sonra barÄ±ÅŸÄ± yakalayan ülke

Referandum ortamÄ±nda Türkiye’den ayrÄ±lmayÄ± pek istemiyorum ama 52 yÄ±l sonra barÄ±ÅŸÄ±n topraklarÄ±na hakim olduÄŸu Kolombiya’da Devlet BaÅŸkanÄ±’nÄ±n davetiyle gerçekleÅŸecek bu toplantÄ±dan çok yararlÄ± deneyimler, bilgiler edineceÄŸimizi düÅŸünüyorum.

CHP’yi Umut Oran temsil edecek

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Sn. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun bilgisi dahilinde Sosyalist Enternasyonal’de CHP’yi temsil etmeye devam edeceÄŸim. YapÄ±lacak seçimde yeniden BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± seçilmek için çalÄ±ÅŸma yürüteceÄŸim.

BarÄ±ÅŸ-EÅŸitlik-DayanÄ±ÅŸma

SE 25. Kongresinin konusu “BarÄ±ÅŸ-EÅŸitlik-DayanÄ±ÅŸma” olarak belirlendi. Kongrede üzerinde durulacak 1.Tema, “ÇatÄ±ÅŸmalarÄ± önleyerek daha barÄ±ÅŸ dolu bir dünya inÅŸa etmek”, 2. TemanÄ±n konusu “Ulusal ve global ekonomide daha fazla eÅŸitliÄŸi saÄŸlamak” 3. Tema ise “UluslararasÄ± kurumlar ve uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸma” ÅŸeklinde tanÄ±mlandÄ±.

KadÄ±nlar için güzel sürpriz

Sosyalist Enternasyonal KadÄ±n KollarÄ± Kongresi de 26-27 Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda “2030’a kadar cinsiyet eÅŸitsizliÄŸini sona erdirme” temasÄ±yla toplanacak. Bu toplantÄ±da da Türkiye ve CHP adÄ±na güzel müjdeli bir haber vereceÄŸimizi umut ediyorum.

Cinsiyet eÅŸitsizliÄŸinin 21 yÄ±llÄ±k karnesi kötü

Cinsiyet EÅŸitsizliÄŸi ile ilgili olarak 189 ülke 1995 Pekin Platformuna katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak aradan geçen 21 yÄ±lda hiçbir ülke gerçekten cinsiyet eÅŸitliÄŸine ulaÅŸamadÄ±. Ä°ÅŸ hayatÄ±nda ve siyasette eÅŸitsizlikler halen devam ediyor. BM, Hedef 2030 kapsamÄ±nda “YüzyÄ±lÄ±n KalkÄ±nma Hedefleri” içerisine küresel iklim deÄŸiÅŸikliklerinin yanÄ± sÄ±ra cinsiyet eÅŸitsizliÄŸini de ilave ediyor. EÄŸitim kiÅŸisel, sosyal ve ekonomik kalkÄ±nma için olmazsa olmaz. Ancak bugün 60 milyon çocuk ilköÄŸretim olanaÄŸÄ±ndan yoksun olarak yaÅŸÄ±yor.

58 ülkede seçim yapÄ±ldÄ±

Adil ve eÅŸit bir dünya için cinsiyet eÅŸitliÄŸini STÖ’lerde ve siyasette de saÄŸlamamÄ±z gerekiyor. Ama sonuçlar dünya çapÄ±nda da pek parlak deÄŸil. Çünkü 2015’te 58 ülkede yapÄ±lan genel seçimler incelendiÄŸinde 28 ülkede cinsiyet kotasÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonuçta yüzde 28,3 kadÄ±n adayÄ±n seçildiÄŸini görüyoruz. Geri kalan 30 ülkede ise kota olmadÄ±ÄŸÄ± için seçilen kadÄ±n aday oranÄ± yüzde 13,5’te kaldÄ±!

Halen Dünyada 16 ulusal kadÄ±n lider var, bu da yüzde 5’e tekabül ettiÄŸi belirtiliyor. Bu kadÄ±n liderlerin 6’sÄ± Avrupa, 5’i Asya, 3’ü Afrika, 1’i Amerika ve 1’ri de Okyanusya’da bulunuyor.