Devleti kÃ¼Ã§Ã¼lteceÄŸiz diyen Trump hazineyi silaha yatÄ±racak

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yÄ±llÄ±k bÃ¼tÃ§eyi savunmaya ayÄ±rmaya karar verdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, gelecek yÄ±lÄ±n bütçe planÄ±nda savunmada 54 milyar dolarlÄ±k, bir baÅŸka deyiÅŸle yüzde 9 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ isteyeceÄŸini açÄ±kladÄ±.Trump'Ä±n bütçe tasarÄ±sÄ±nda, dÄ±ÅŸ yardÄ±m ve çevre gibi alanlarda ise büyük kesintiler öngörülüyor.TasarÄ±da, Cumhuriyetçi Partililer'in reform çaÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen, Sosyal Güvenlik ve Medicare gibi büyük sosyal kalemlere dokunulmuyor.

"DEVLETÄ° KÜÇÜLTECEÄžÄ°Z"

BaÅŸkan Trump'Ä±n bütçe teklifinin nihai halini gelecek ay ortasÄ±nda sunmasÄ± bekleniyor.Trump, Beyaz Saray'da eyalet valileriyle toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Daha az parayla daha çok ÅŸey yapacaÄŸÄ±z ve devleti daha küçük ve hesap verebilir hale getireceÄŸiz" dedi.

3 TEMEL ESAS: ORDU, GÜVENLÄ°K, EKONOMÄ°

Kampanya döneminde askeri harcamalarÄ± arttÄ±rÄ±p, sosyal programlarÄ± koruma sözü veren Trump, bütçenin "ordu, güvenlik ve ekonomik kalkÄ±nmaya" odaklanacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Trup ayrÄ±ca altyapÄ± harcamalarÄ±na dair planlarÄ±nÄ± da yarÄ±n Kongre'de yapacaÄŸÄ± konuÅŸmada açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ± belitti ve "AltyapÄ±ya büyük paralar harcamaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi.