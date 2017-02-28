CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n darbeci yaveri hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ve eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l'Ã¼n darbeci baÅŸyaveri hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

23 Åžubat'ta ara verilen CumhurbaÅŸkanÄ±na ErdoÄŸan'a Suikast davasÄ± 4 günlük aranÄ±n ardÄ±ndan bugün tekrar sanÄ±klarÄ±n ifadelerinin alÄ±nmasÄ± ile baÅŸladÄ±. 20 Åžubat'ta baÅŸlayan duruÅŸmada 44 tutuklu sanÄ±ktan dört günde 12'sinin ifadeleri alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Tutuklu sanÄ±klardan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski yaverlerinden Ali YazÄ±cÄ± da bugün mahkemede dinlenecek. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Marmaris'te CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yönelik suikast giriÅŸiminde bulunan 44'ü tutuklu 47 sanÄ±klÄ± davaya 23 Åžubat'ta ara verilmiÅŸti. 4 günlük aranÄ±n ardÄ±ndan sonra duruÅŸma MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde tekrar baÅŸlandÄ±.

ERDOÄžAN'IN ESKÄ° YAVERÄ° DE Ä°FADE VERECEK

CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast giriÅŸimi davasÄ±nda henüz hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmayan iki general ve CumhurbaÅŸkanÄ± eski BaÅŸyaveri Ali YazÄ±cÄ± da bulunuyor. MuÄŸla Barosu tarafÄ±ndan Avukat temin edilen MAK timindeki darbecilerin ifadelerinin ardÄ±ndan Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n da ifadesinin alÄ±nmasÄ± bekleniyor. Eski CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸyaveri YazÄ±cÄ± MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, 'CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikast suçuna yardÄ±m etme' suçundan yargÄ±lanacak. Ä°ddianamede, YazÄ±cÄ±'nÄ±n 15 Temmuz gecesi Ä°zmir'e gelerek saat 00.30 civarÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikast eylemini gerçekleÅŸtirecek ÅŸüpheli grubunun hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ÇiÄŸli 2. Ana Jet Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na giderek, burada ÅŸüphelilere CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ± yer ile ilgili bilgi verdiÄŸi belirtildi. Ali YazÄ±cÄ± hakkÄ±nda Anayasal Düzene ve bu düzenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi diÄŸer suçlar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca da soruÅŸturmanÄ±n yürütüldüÄŸü öÄŸrenildi.