Ana Sayfa | SÄ°YASET 28/02/2017 11:25

MHP lideri KÃ¼rdistan bayraÄŸÄ±na tepki gÃ¶sterdi skandaldÄ±r rezalettir


MHP lideri Devlet BahÃ§eli, Mesud Barzani'nin TÃ¼rkiye ziyareti esnasÄ±nda AtatÃ¼rk ve EsenboÄŸa HalimanlarÄ±na KÃ¼rdistan bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶stererek, "SkandaldÄ±r, rezalettir, aymazlÄ±ktÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulundu. Bahçeli, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani'nin Türkiye ziyareti sÄ±rasÄ±nda Atatürk HavalimanÄ±'na ve EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na Kürdistan bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ±na çok sert tepki göstererek "Ziyarette sözde Kürdistan bayraÄŸÄ± asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± ya da BaÅŸbakan'Ä±n Erbil'e ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda bir bayraÄŸÄ±n Irak bayraÄŸÄ± ile birlikte asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸtür. AynÄ± bayraÄŸÄ±n eÅŸ tutulmasÄ± skandaldÄ±r, aymazlÄ±ktÄ±r rezalettir." dedi. 

"BU ÅžAHIS ÖNCE PKK'YA DESTEÄžÄ°NÄ°N HESABINI VERMELÄ°"

Bahçeli ÅŸöyle devam etti: "Bizim, Barzani'nin bayraÄŸÄ±nÄ± vatan semalarÄ±nda, BaÅŸbakanlÄ±k odalarÄ±nda görmeye tahammülümüz kesinlikle yoktur. Bu ÅŸahÄ±s, önce PKK'ya desteÄŸinin ve ÅŸehitlerimizin hesabÄ±nÄ± vermeli, Türkiye'ye kurduÄŸu tuzaklarÄ±n bedelini ödemelidir. Türk milletine kefen biçen bir çürümüÅŸün, Türkiye'de bir ÅŸey yokmuÅŸ gibi aÄŸÄ±rlanmasÄ±, milli gururu incitmiÅŸ, milli vicdanÄ± sarsmÄ±ÅŸ ve rahatsÄ±z etmiÅŸtir."

 

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÃ¼rdistan bayraÄŸÄ± eleÅŸtirilerine jet yanÄ±t

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Mesud Barzani'nin TÃ¼rkiye ziyaretinden Ã¶nce havalimanlarÄ±na KÃ¼rdistan bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± Ã¼zerine gelen eleÅŸtirilere karÅŸÄ±lÄ±k, "Irak anayasasÄ±na gÃ¶re Kuzey KÃ¼rdistan yÃ¶netimi Ã¶zerk bir bÃ¶lgedir. TÃ¼rkiye Irak'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne sonuna kadar saygÄ± duyar." dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n darbeci yaveri hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ve eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l'Ã¼n darbeci baÅŸyaveri hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ zirve o bakanlar toplandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. "Rakka" operasyonu iÃ§in 48 saat iÃ§inde plan hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ± istedi.