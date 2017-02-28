MHP lideri KÃ¼rdistan bayraÄŸÄ±na tepki gÃ¶sterdi skandaldÄ±r rezalettir

MHP lideri Devlet BahÃ§eli, Mesud Barzani'nin TÃ¼rkiye ziyareti esnasÄ±nda AtatÃ¼rk ve EsenboÄŸa HalimanlarÄ±na KÃ¼rdistan bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶stererek, "SkandaldÄ±r, rezalettir, aymazlÄ±ktÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulundu. Bahçeli, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani'nin Türkiye ziyareti sÄ±rasÄ±nda Atatürk HavalimanÄ±'na ve EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na Kürdistan bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ±na çok sert tepki göstererek "Ziyarette sözde Kürdistan bayraÄŸÄ± asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± ya da BaÅŸbakan'Ä±n Erbil'e ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda bir bayraÄŸÄ±n Irak bayraÄŸÄ± ile birlikte asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸtür. AynÄ± bayraÄŸÄ±n eÅŸ tutulmasÄ± skandaldÄ±r, aymazlÄ±ktÄ±r rezalettir." dedi.

"BU ÅžAHIS ÖNCE PKK'YA DESTEÄžÄ°NÄ°N HESABINI VERMELÄ°"

Bahçeli ÅŸöyle devam etti: "Bizim, Barzani'nin bayraÄŸÄ±nÄ± vatan semalarÄ±nda, BaÅŸbakanlÄ±k odalarÄ±nda görmeye tahammülümüz kesinlikle yoktur. Bu ÅŸahÄ±s, önce PKK'ya desteÄŸinin ve ÅŸehitlerimizin hesabÄ±nÄ± vermeli, Türkiye'ye kurduÄŸu tuzaklarÄ±n bedelini ödemelidir. Türk milletine kefen biçen bir çürümüÅŸün, Türkiye'de bir ÅŸey yokmuÅŸ gibi aÄŸÄ±rlanmasÄ±, milli gururu incitmiÅŸ, milli vicdanÄ± sarsmÄ±ÅŸ ve rahatsÄ±z etmiÅŸtir."