BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÃ¼rdistan bayraÄŸÄ± eleÅŸtirilerine jet yanÄ±t

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Mesud Barzani'nin TÃ¼rkiye ziyaretinden Ã¶nce havalimanlarÄ±na KÃ¼rdistan bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± Ã¼zerine gelen eleÅŸtirilere karÅŸÄ±lÄ±k, "Irak anayasasÄ±na gÃ¶re Kuzey KÃ¼rdistan yÃ¶netimi Ã¶zerk bir bÃ¶lgedir. TÃ¼rkiye Irak'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne sonuna kadar saygÄ± duyar." dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ±'nda partililere hitap etti. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin ziyareti sÄ±rasÄ±nda Kürdistan bayraÄŸÄ±nÄ±n göndere çekilmesiyle ilgili olarak konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Dün Irak Kürt Bölgesel Yönetim BaÅŸkanÄ± sayÄ±n Mesut Barzani ile konuÅŸarak ikili iliÅŸkilerin geliÅŸmesi, PKK'ya karÅŸÄ± iÅŸbirliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± ve terörle mücadelede etkin bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ±nÄ± ele aldÄ±k. Bugünlerde bir bayrak hikayesi gidiyor. Irak AnayasasÄ±'na göre Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk bir yapÄ±dÄ±r. Parlamentosu vardÄ±r, BaÅŸbakanÄ±, BakanlarÄ±, ayrÄ± bayraÄŸÄ± vardÄ±r. Dünyada bu ÅŸekilde tanÄ±nÄ±r. Sanki yeni bir teamülmüÅŸ, yeni bir uygulamaymÄ±ÅŸ gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahÄ± mümkün deÄŸil. Türkiye Irak'Ä±n toprak bütünlüÄŸüne sonuna kadar saygÄ± duyar, Irak AnayasasÄ±'nÄ±n gereÄŸi neyse ona da saygÄ± duyar. Bizim bunun dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸkaca bir diplomatik teamül geliÅŸtirmek buna göre yeni usüller ortaya koymak gibi bir uygulamamÄ±z olmadÄ±, olamaz." dedi.