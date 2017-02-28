BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan AK Parti grup toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar

AKP Genel BaÅŸkanÄ± BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz niye 'cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi' diyoruz? Çünkü millet yetkiyi sandÄ±kta doÄŸrudan kendisi verecek. Milletin verdiÄŸi yetkiyi abidik gubidik yaparak, oyunlarla, tezgahlarla hiç kimse deÄŸiÅŸtiremeyecek." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±na, bugünün 28 Åžubat olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, "Bir bakalÄ±m, 20 yÄ±l önce Türkiye'de neler olmuÅŸ?" diyerek baÅŸladÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu sözlerinin ardÄ±ndan 28 Åžubat'a iliÅŸkin hazÄ±rlanan video izletildi.

Filmde, 28 Åžubat'ta milli iradenin nasÄ±l el deÄŸiÅŸtirdiÄŸini çarpÄ±cÄ± ÅŸekilde gördüklerini ve hafÄ±zalarÄ±nÄ± tazelediklerini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz niye 'cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi' diyoruz? Çünkü millet yetkiyi sandÄ±kta doÄŸrudan kendisi verecek. Milletin verdiÄŸi yetkiyi abidik gubidik yaparak, oyunlarla, tezgahlarla hiç kimse deÄŸiÅŸtiremeyecek. Onun için 16 Nisan'da milli iradenin tesisi için hazÄ±r mÄ±yÄ±z?" diye konuÅŸtu.

Grup toplantÄ±sÄ±na gelenlerin "evet" diye karÅŸÄ±lÄ±k vermesi üzerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, "MaÅŸallah, siz iÅŸi bitirmiÅŸsiniz." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalara da deÄŸinerek, ÅŸehit olan 5 Azerbaycan askerine Allah'tan rahmet diledi. Azerbaycan halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YukarÄ± KarabaÄŸ Bölgesi yÄ±llardÄ±r kanayan bir yaradÄ±r ve Azeri topraklarÄ± Ermeni çeteciler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmiÅŸ, bu sorun bugüne kadar çözülememiÅŸtir. Türkiye olarak, Azerbaycan'Ä±n derdi bizim derdimizdir, sevinci bizim sevincimizdir. KardeÅŸ Azerbaycan'Ä±n haklÄ± davasÄ±nda her zaman yanÄ±nda olduÄŸumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Merhum BaÅŸbakan Necmettin Erbakan'Ä±n vefatÄ±nÄ± 6. yÄ±lÄ± olduÄŸunu anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ülkemize büyük hizmetleri dokunan devlet adamÄ±, merhum Erbakan'Ä±, hocamÄ±zÄ± rahmetle ve özlemle anÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

Halk oylamasÄ±na doÄŸru

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi için yapÄ±lacak halk oylamasÄ±na sayÄ±lÄ± günler kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sayÄ±lÄ± günlerin çabuk geçeceÄŸini ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, her anÄ±n verimli geçirilmesini istedi.

Bu doÄŸrultuda geçtiÄŸimiz hafta AK Parti'nin en üst karar organÄ± olan Merkez Karar Yönetim Kurulunu topladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ülke meselelerinin yanÄ± sÄ±ra bölgesel ve uluslararasÄ± konularÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, perÅŸembe günü de Türkiye-Pakistan Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nÄ± Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif ile gerçekleÅŸtirdiklerini aktararak, iki ülke arasÄ±nda ekonomik konularda önemli kararlar aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Terörle büyük bir imtihan veren PakistanlÄ± kardeÅŸlerimizle tam dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduÄŸumuzu bir kez daha teyit ettik. Pakistan-Türkiye arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n bu yÄ±l içerisinde tamamlanmasÄ± konusunda bir mutabakat saÄŸladÄ±k. Pakistan bizim için her zaman dosttur ve kardeÅŸtir, bu daima böyle olacak. Her iki ülkeyle aynÄ± dostluk iliÅŸkisi içinde olmak için azami çaba gösteriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"PKK'nÄ±n Kürtleri temsil etmesi yalan"

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Sanki yeni bir teamülmüÅŸ, yeni bir uygulama gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahÄ± mümkün deÄŸlidir. Türkiye, Irak'Ä±n toprak bütünlüÄŸüne sonuna kadar saygÄ± duyar, Irak anayasasÄ±nÄ±n gereÄŸi neyse ona da saygÄ± duyar. Bizim bunun dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸkaca bir diplomatik teamül geliÅŸtirmek, buna göre yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamÄ±z olmadÄ±, olamaz. BaÅŸtan beri söylüyoruz; Kürt kardeÅŸlerimizle bizim bir sorunumuz yoktur. Irak'ta, Suriye'de yaÅŸayan, terörle iç içe olmamÄ±ÅŸ, teröre bulaÅŸmamÄ±ÅŸ Kürtler bizim kardeÅŸimizdir. Ülkemizdeki Türk, Kürt kökenli kardeÅŸlerimiz de bizim baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r. KürtlüÄŸü ile bu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ne kadar iftihar etse o kadar yeridir.

PKK'nÄ±n Kürtleri temsil etmesi, PKK'nÄ±n Kürtlerin dertleriyle dertlenmesi iddiasÄ± koca bir yalandÄ±r. Sorun, Kürt kökenli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± dar eden, geleceÄŸini yok eden terör örgütü PKK'nÄ±n ta kendisidir. Terörle mücadeledeki amacÄ±mÄ±z da orada yaÅŸayan onurlu Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± kardeÅŸlerimizi bu terör örgütünün belasÄ±ndan kurtarmaktÄ±r. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z budur. Bunda da elhamdüllilah büyük mesafe katettik. Çukurlar açan, insanlarÄ± hayatÄ±ndan bezdiren bu eli kanlÄ± çeteleri, ÅŸehirlerden çÄ±kardÄ±k. KÄ±rda, kÄ±rsalda, daÄŸda bayÄ±rda dünyayÄ± bunlara dar ediyoruz. Bu mücadele yaz kÄ±ÅŸ, gece gündüz tek bir terör unsuru kalmayÄ±ncaya kadar devam edecek."

"ABD'ye söylediÄŸimiz çok açÄ±k ve nettir"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti çatÄ±sÄ± altÄ±nda geçmiÅŸ yasama dönemlerinde görev yapan, bu davaya emek veren milletvekilleriyle, eski il baÅŸkanlarÄ±, eski belediye baÅŸkanlarÄ±yla geçen hafta bir araya geldiklerini, Türkiye'yi konuÅŸtuklarÄ±nÄ±, halkoylamasÄ± sürecini deÄŸerlendirdiklerini anÄ±msattÄ±.

Bakanlar Kurulunun dünkü toplantÄ±sÄ±nda önemli konularÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti:

"Türkiye'nin Bab operasyonunu baÅŸarÄ±yla, Özgür Suriye Ordusu'na destek vererek tamamlamasÄ±ndan sonra DEAÅž terör mensuplarÄ±nÄ±n Rakka'dan çÄ±karÄ±lmasÄ± konusunda da ABD, koalisyon güçleri, Rusya ve diÄŸer paydaÅŸ ülkelerle görüÅŸmeler devam ediyor. Bu konuda verilmiÅŸ bir kararÄ±mÄ±z yoktur. Ama verilmiÅŸ bir kararÄ±mÄ±z var, o da ÅŸudur: Rakka'da PKK'nÄ±n kuzeni, eÅŸiti konumundaki YPG, PYD gibi örgütler, terör unsurlarÄ± destek amacÄ±yla kullanÄ±lÄ±rsa biz bu operasyonlarda katiyen olmayÄ±z. Hiçbir terör örgütüyle biz yan yana olamayÄ±z. Hele hele canÄ±mÄ±zÄ± acÄ±tan, enerjimizi azaltan bu alçak PKK terör örgütünün akraba örgütleriyle katiyen, hiçbir operasyonun içinde olmayÄ±z. ABD'ye söylediÄŸimiz çok açÄ±k ve nettir: Bir terör örgütünü yok etmek için baÅŸka bir terör örgütünü kullanÄ±rsanÄ±z daha sonra o terör örgütünü yok etmek için ne yapacaksÄ±nÄ±z? Bu yerleÅŸik devletlerin baÅŸvuracaÄŸÄ± yöntem deÄŸildir. Bu, Türkiye-ABD stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±na, tarihsel iÅŸ birliÄŸine hiçbir ÅŸekilde uygun düÅŸmeyecek bir harekettir."

"Bahane deÄŸil iÅŸ üretiyoruz"

KahramankazanlÄ±larÄ±n demokrasi için, milli irade için "evet" dediÄŸini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti:

"Evet, berekettir, 'evet' de bereket vardÄ±r. Bereket paylaÅŸÄ±larak çoÄŸalÄ±r. O yüzden her demokrasi gönüllümüz 16 Nisan'a kadar konuya-komÅŸuya, eÅŸe-dosta neden 'evet' dediÄŸimizi anlatacaÄŸÄ±z. 'Evet' diyerek sebepleri bir bir sÄ±ralayacaÄŸÄ±z. Diyecek ki; sadece geçen hafta havadan ve karadan terör gruplarÄ±na karÅŸÄ± 178 operasyon gerçekleÅŸtirdik, 40'a yakÄ±n teröristi etkisiz hale getirdik. Sadece bir haftada DEAÅž ile iliÅŸkisi olan 66 kiÅŸi güvenlik birimlerimizce ele geçirildi.

Bir nokta çok önemli; biz AK Parti hükümeti olarak bahane deÄŸil, iÅŸ üretiyoruz. Åžu an referandum var diyerek millete karÅŸÄ± sorumluluÄŸumuzu asla unutmuyoruz, iÅŸlerden asla taviz vermiyoruz. Referanduma gidiyoruz ama ekonomiyi de ciddiyetle takip ediyor, mali disiplini asla ihmal etmiyoruz. Eski tür siyaset yaklaÅŸÄ±mlarÄ± sergilemiyor, 'seçim dönemi' diyerek milletin kaynaklarÄ±nÄ± heba etmiyoruz. Referanduma gidiyoruz ama memleketin dört yanÄ±nda projelere, yatÄ±rÄ±mlara hÄ±z kesmeden devam ediyoruz."

"Üreticilere yaklaÅŸÄ±k 13 katrilyon ödeme yapÄ±lacak"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dünyanÄ±n en büyük havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da son sürat devam ettiÄŸini, Ankara-Ä°zmir yüksek hÄ±zlÄ± tren yapÄ±mÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü anlattÄ±.

KOSGEB aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla KOBÄ°'lere gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlamalarÄ± durumunda 3 yÄ±l vadeli, faizsiz 50 bin liraya kadar kredi verileceÄŸinin geçen hafta ilan edildiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, 460 bin 167 iÅŸletlemeye bu krediyi verme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ±, kredi verme iÅŸlemlerinin de bugün baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu baÄŸlamda esnafa, küçük iÅŸletmelere yaklaÅŸÄ±k 11 milyar lira nakit kaynak saÄŸlÄ±yoruz. Ödemeler iÅŸletmenin yÄ±llÄ±k cirosuna göre 20 bin ile 50 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Ä°lk yÄ±l ödeme yok, geri kalan 2 yÄ±lda da faiz yok, aldÄ±ÄŸÄ±n parayÄ± ödüyorsun, eÅŸit taksitlerle. 50 bin liraya kadar olan sÄ±fÄ±r faizli kredinin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ihtiyacÄ± olan küçük esnafa verilmesi saÄŸlanÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Bu yÄ±l içinde üreticilere toplam 12,8 milyar, yaklaÅŸÄ±k 13 katrilyon ödeme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Çiftçilerimiz her ÅŸeyin en iyisine layÄ±ktÄ±r. Mazot ve gübre desteÄŸini Mart ayÄ± içinde ödeyeceÄŸiz. Çiftçilerimiz hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapsÄ±nlar." dedi.