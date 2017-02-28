MHP lideri BahÃ§eli TSK hakkÄ±ndaki o eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, partisinin Grup ToplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bu kadar sorun varken, milli güvenlik bu kadar tehdit altÄ±ndayken, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’nin anlamsÄ±z ve sÄ±ÄŸ tartÄ±ÅŸmalarÄ±n içine girmesinin ya da çekilmesinin son derece yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu bildirdi.

2007’den bu tarafa TSK'nÄ±n çok yara aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çok hÄ±rpalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bahçeli, "TSK’da köÅŸe baÅŸlarÄ±nÄ± tutmuÅŸ FETÖ’nün, emniyet ve adaletteki ayaklarÄ±yla eÅŸzamanlÄ± tezgahladÄ±ÄŸÄ± Ergenekon, Balyoz, AyÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±, Eldiven, Askeri Casusluk gibi sözde darbe davalarÄ±, hemen ardÄ±ndan gerçekleÅŸen 15 Temmuz felaketi fazla söze gerek bÄ±rakmamaktadÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Bahçeli, bugünlerde TSK üzerinden yürüyen yeni bir anlaÅŸmazlÄ±k konusunun Türkiye’nin gündemine oturduÄŸunu vurgulayarak, "Hürriyet gazetesi '7 EleÅŸtiriye 7 YanÄ±t' manÅŸetiyle tartÄ±ÅŸmalarÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir. 15 Temmuz darbe teÅŸebbüsünün püskürtülmesinde baÅŸarÄ±lÄ± rolü olan bir bayan gazetecinin, ÅŸimdilerde yaptÄ±ÄŸÄ± haberden dolayÄ± suçlanmasÄ± da bize göre tuhaf bir çeliÅŸki ve çarpÄ±klÄ±ktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"TSK’nÄ±n hassasiyetlerini aktarmasÄ± doÄŸaldÄ±r"

Bu haberle, son zamanlarda Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve TSK ile ilgili bazÄ± eleÅŸtirilere karargahÄ±n nasÄ±l baktÄ±ÄŸÄ±, bunlara nasÄ±l cevap verdiÄŸinin ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Bahçeli, ÅŸöyle devam etti:

"Elbette olmasÄ± gerekeni, doÄŸru olanÄ±; Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n rahatsÄ±z olduÄŸu konularÄ± silsile yoluyla siyasi iktidara iletmesidir. Medya üzerinden mesaj vermek eskide kalmasÄ±nÄ± ümit ettiÄŸimiz manÅŸetleri ister istemez hatÄ±rlatmaktadÄ±r. TSK’nÄ±n doÄŸrudan sorumlu olduÄŸu Bakan, BaÅŸbakan ve CumhurbaÅŸkanÄ±’na hiyerarÅŸik sÄ±rayla hassasiyetlerini aktarmasÄ± doÄŸaldÄ±r, beklenmelidir. Bundan gocunmak, farklÄ± yerlere çekmek ise anlamsÄ±zdÄ±r. Dün Genelkurmay BaÅŸkanÄ± önce BaÅŸbakanla, ardÄ±ndan da CumhurbaÅŸkanÄ±yla görüÅŸmüÅŸ, sanÄ±yorum beklentilerini, olan biteni açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±r.

"Ä°stikrar hepten giderse, geri getiremeyiz"

MerakÄ±mÄ±z odur ki, Genelkurmay karargahÄ±nÄ±n düÅŸünce ve itirazlarÄ±nÄ± hükümetle paylaÅŸmadan mezkur gazeteye sÄ±zdÄ±rÄ±p sÄ±zdÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. EÄŸer paylaÅŸmÄ±ÅŸ ve bir sonuç alamamÄ±ÅŸsa ortada bir sorun var demektir. Yok, paylaÅŸmadan doÄŸrudan medya kullanÄ±larak kamuoyuyla iletiÅŸime geçilmiÅŸse, bu durum yine bir sorunun varlÄ±ÄŸÄ±na delalettir. Bizim çözemediÄŸimiz nedir? ÇözümsüzlüÄŸün kilidi nerededir? Åžu günkü sancÄ±lÄ± ve sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± tabloda, devlet hayatÄ±ndaki bu gelgitler neye, kime hizmettir? TSK’nÄ±n meÅŸru imkan ve kanallarla savunmaya geçmesi, eleÅŸtirilere cevap verme çabasÄ± neden çok görülmektedir? Medya üzerinden baÅŸlatÄ±lan karalama kampanyasÄ± doÄŸru mudur? Mesela, TSK’nÄ±n KÄ±yafet YönetmeliÄŸi deÄŸiÅŸtirilip baÅŸörtüsü yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lacaksa, ki bize göre yerindedir, bununla ilgili GenelkurmayÄ±n niçin görüÅŸü alÄ±nmaz? Evet, bizim de kafamÄ±za takÄ±lan pek çok soru iÅŸareti vardÄ±r ama bunlarÄ± konuÅŸmanÄ±n ne yeri ne de zamanÄ±dÄ±r. Huzur kaçarsa, tutamayÄ±z. Ä°stikrar hepten giderse, geri getiremeyiz. Milli birliÄŸimiz bozulursa, tamiratÄ±nÄ± da kolay kolay yapamayÄ±z. Ne yapalÄ±m; çatÄ±ÅŸÄ±p çürüyelim mi? Yoksa kucaklaÅŸÄ±p kardeÅŸçe mi yürüyelim?"

"Devletteki çatlak sesler düÅŸmanÄ± sevindirir"

FETÖ, PKK, DAEÅž, PYD-YPG hazÄ±r kÄ±ta infaz mangalarÄ±nÄ± Türkiye’ye yönlendirmiÅŸken, devletle millet arasÄ±ndaki kenetlenmenin hÄ±rpalanmasÄ±nÄ±n "gaflet" olduÄŸunu vurgulayan Bahçeli, "Bizim içte ve dÄ±ÅŸta pek çok hasmÄ±mÄ±z vardÄ±r. Türkiye’nin yeni bir milat ve diriliÅŸ ruhuyla eskiye sünger çekmesi elzemdir. Asker bizimdir, devlet bizimdir, hükümet bizimdir, fitneye çanak tutan, cepheleÅŸmeye meydan açan ise bizim gibi görünse de asla bizden deÄŸildir." diye konuÅŸtu.

Devlet Bahçeli, Türkiye'nin henüz yoÄŸun bakÄ±mdan çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Peki, bunca itiÅŸ kakÄ±ÅŸa, bunca patÄ±rtÄ± gürültüye, fuzuli görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±na ne gerek vardÄ±r?" sorsunu yöneltti.

Devletteki çatlak seslerin ancak düÅŸmanlarÄ± sevindireceÄŸini; ortak deÄŸer ve emanetlerde buluÅŸamamanÄ±n aÄŸÄ±r faturasÄ±nÄ±n herkese çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± belirten Bahçeli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Miras yedi gibi birbirimizi, milli kurum ve kurallarÄ±mÄ±zÄ± yiyip bitirmek akÄ±l karÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, milli ve ahlaki de görülemeyecektir. Ä°ÅŸte biz devletteki karmaÅŸanÄ±n son bulmasÄ±, devleti yönetenlerin anayasal sÄ±nÄ±rlarÄ±na çekilmesi için 16 Nisan’da 'evet' diyoruz."

"Dedeleriniz baÅŸaramadÄ± siz de yapamazsÄ±nÄ±z"

Ä°ran'Ä±n Türkiye’yi tehdit ettiÄŸini; Avusturya’dan, Almanya’dan Türkiye aleyhtarÄ± açÄ±klamalarÄ±n peÅŸ peÅŸe geldiÄŸini; Türkiye'nin her cephede mevzi kaybettiÄŸini öne süren Bahçeli, "Ä°srail’in ezanÄ±n hoparlörden okunmasÄ±nÄ± yasaklama giriÅŸimi bir diÄŸer hazÄ±msÄ±zlÄ±k ve endiÅŸe verici teÅŸebbüstür. UnutulmasÄ±n ki ezan susmaz, susturulamaz; susturmaya da kimsenin gücü yetmez; aksini yapmaya kalkanlarÄ± Allah affetmez, Müslüman Türk milleti dünya durdukça baÄŸÄ±ÅŸlamaz." dedi.

KÄ±brÄ±s müzakerelerinin çÄ±kmaza sürüklendiÄŸini, gerçeklerle yüzleÅŸmekten kaçan, adadaki Türk varlÄ±ÄŸÄ±na tahammül edemeyen RumlarÄ±n, KÄ±brÄ±s'Ä±n Türk'ün yurdu olduÄŸunu iyice anlamasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Devlet Bahçeli, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Enosis kuyruklu yalandÄ±r, ham hayaldir, uyduruk masaldÄ±r ve ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±ndadÄ±r. Enosis; inkardÄ±r, imhadÄ±r, kindir, nefrettir; nefesimizle gömülmeyi hak etmektedir. Åžayet Rum yönetimi ille de Yunanistan’a baÄŸlanmak istiyorsa, adayÄ± terk edip Atina’ya göçmesi, bir daha da geri gelmemesi en samimi tavsiyemizdir. Kimin yurdundan kimi çÄ±karacaklarmÄ±ÅŸ? Kimin topraklarÄ±nÄ± kime baÄŸlayacaklarmÄ±ÅŸ? Bu kepazeliÄŸe Türklük rÄ±za gösterir mi? Çözüm olsun diye dipsiz kuyuya dönen müzakerelere katlanmak olur mu? KÄ±brÄ±s konusunda bir adÄ±m önde olma iddiasÄ± hikayedir. KÄ±brÄ±s ecdadÄ±mÄ±zÄ±n yadigarÄ±, ÅŸehitlerimizin hatÄ±rasÄ±dÄ±r; terk edilemeyecek, etmeye kalkana da izin verilmeyecektir.

Yunanistan Türkiye’nin milli hassasiyetleriyle oynamakta, iÅŸgal ettiÄŸi bazÄ± Ege adalarÄ±nda gövde gösterisi yapmaktadÄ±r. AnlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Yunanistan’Ä±n amaç ve hedefinin ne olduÄŸudur. EÄŸer ki tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayÄ± canÄ± çekiyorsa; buyursun, Türk milleti buna hazÄ±r ve bunu bir kez daha yapacak imandadÄ±r. Birileri Yunanistan hükümetine, 1921’de, 1922’de nelerin olduÄŸunu, Sakarya’da, DumlupÄ±nar’da hangi kudretin hangi zilleti yere serdiÄŸini anlatmalÄ±dÄ±r. Anlayacak ve anlatacak yoksa, biz yeniden Ege’ye kurÅŸun gibi saplanmasÄ±nÄ± bilir, kutlu bir zafer gibi gökten yaÄŸarak ehl-i salibin kuryelerine tekrar tarihi öÄŸretiriz. Yunanistan yönetimine diyorum ki, dedeleriniz baÅŸaramadÄ±; akÄ±llÄ± olun, zorlamayÄ±n, boÅŸuna heveslenmeyin; siz de yapamaz, Türkiye’yi asla geçemezseniz. Yunan halkÄ± kendi yönetimlerini ikaz etmeli; komÅŸuluk hukukunu yok sayan, kriz çÄ±kartmak için el ovuÅŸturan densizlere haddini bildirmelidir."

"Kalemini nefret silahÄ± gibi kullananlar..."

"Bütün kötü niyetlilere, bütün korkaklara, bütün ücretli ajanlara, Türkiye’nin kuyusunu kazmakla meÅŸgul odaklara 16 Nisan’da iyi bir ders vereceÄŸimize inanÄ±yorum." ifadesini kullanan Bahçeli, 16 Nisan’da Türkiye'nin kazanacaÄŸÄ±nÄ±, "evet"lerin sandÄ±ktan taÅŸacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"Çünkü evet, Ankara’dÄ±r, milli yeminin gereÄŸidir; adalet ve anayasadÄ±r, milli ahlakÄ±n özetidir; bin yÄ±llÄ±k kardeÅŸliÄŸin korunmasÄ± ve savunulmasÄ±dÄ±r." diyen Bahçeli, "Evet diyeceÄŸiz; öz ile kabuÄŸu birbirinden ayÄ±racaÄŸÄ±z. Evet diyeceÄŸiz; vatana, millete, devlete ve bayraÄŸa destek vereceÄŸiz. Evet diyeceÄŸiz, hainlerin uykusunu kaçÄ±racaÄŸÄ±z. Yükselen gerilim ateÅŸi evetle sönecektir. KutuplaÅŸma evetle yumuÅŸayacaktÄ±r. HÄ±zlanan algÄ± operasyonlarÄ± evetle kÄ±rÄ±lacaktÄ±r." dedi.

Bahçeli, ÅŸu görüÅŸlere yer verdi:

"16 Nisan’da evet çÄ±karsa; ülke bölünür, terör azar, ekonomi batar, rejim elden gidermiÅŸ. Kim diyor, elbette kadim ve kÄ±demli kaos ustabaÅŸÄ±sÄ± CHP. CHP’ye ve yoldaÅŸÄ± HDP’ye bakarsak Türkiye zaten yanmÄ±ÅŸ, kül olmuÅŸ. CHP’yi ve FETÖ’nün yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±ÄŸÄ± eli kanlÄ± aydÄ±nlÄ±kçÄ±larÄ± adam yerine koyup aldanÄ±rsak Türkiye çoktan hapÄ± yutmuÅŸ. Biz CHP’nin KuvayÄ±milliye’den çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannederken, meÄŸer KuvayÄ±inzibatiye’den doÄŸduÄŸunu görmemiÅŸ, görememiÅŸiz. Bu da bizim hatamÄ±z olsun. Ne yapalÄ±m, hatadan dönmek de bizim erdem ve ÅŸanÄ±mÄ±z kabul edilsin.

Biz mütareke basÄ±nÄ±nÄ±n kalem bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünürken, hala kalemini nefret silahÄ± gibi kullananlarÄ± da fark etmemiÅŸ, edememiÅŸiz. Bab-Ä± Ali yokuÅŸunda dip bucak asÄ±l maksadÄ±nÄ± saklayan ve kafasÄ±ndaki bulanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n esiri olan bir ÅŸahsÄ±n geçen hafta ardÄ± arkasÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± makaleler ibret ve esef vericidir. Bu zatÄ±n ÅŸuursuz ve ucube sözleri bizim nezdimizde küçücük kalmaya, ufalanmaya, çiÄŸnenmeye mecbur ve mahkumdur. Tam bir inançla söylüyorum ki; MHP’yi Kürt kardeÅŸlerimizin karÅŸÄ±sÄ±nda gösteren, bu bahaneyle kaleminden zehir damlayan her kim varsa hem bölücü hem de su katÄ±lmamÄ±ÅŸ bir Türkiye düÅŸmanÄ±dÄ±r. Bu kalem ve kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ± ÅŸahsÄ±n MHP’ye menfi tutumu hadi bellidir diyelim; peki AKP’ye dost mu, yoksa hasÄ±m mÄ±dÄ±r? Bu sorunun cevabÄ± ise belirsizdir.

Kürt kökenli kardeÅŸlerimiz, Türk milletinin asli, eÅŸit, onurlu fertleridir; onlarsÄ±z ne vatanÄ±n, ne milletin, ne de gelecek hayallerimizin anlamÄ± vardÄ±r. Türk-Kürt arasÄ±na nifak sokan ya teröristtir, ya casustur, ya ÅŸerefsizdir, ya da zalimlerin kuklasÄ±, zulmün oyuncaÄŸÄ±dÄ±r. Sait Mollalar baÅŸlarÄ±nÄ± kaldÄ±ramayacaktÄ±r. Kandil’den sufle alÄ±p söz veya yazÄ±yla servis edenler, MHP’ye Kürt karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± elbisesi giydirmeye çalÄ±ÅŸanlar ne bu dünyada ne de öteki dünyada yatacak yerleri olmayan günahkarlardÄ±r. Åžimdi anlandÄ±nÄ±z mÄ± bay Selvi ve onun gibi düÅŸünenler? Kürt kökenli kardeÅŸlerim oyuna gelmeyecek, kardeÅŸliÄŸimizi bozmaya çalÄ±ÅŸanlara aldanmayacaktÄ±r. Bu vatanda herkese yer vardÄ±r. Bu devletin herkese yetecek ÅŸefkat ve dokunacak eli vardÄ±r. Velakin terörizme 80 milyon birleÅŸerek direnelim, bölücülüÄŸe hep beraber dur diyelim, hainlere sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± tümden dönelim. 16 Nisan’da kardeÅŸlik için evet diyeceÄŸiz."

"Tepkimiz ÅŸiddetli ve tavizsizdir"

26 Åžubat 2017 Pazar günü, Barzani’nin ziyareti üzerine, Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ± Devlet Konukevinin önündeki bayrak direklerinden birisine sözde Kürdistan bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Bahçeli, CumhurbaÅŸkanÄ± veya BaÅŸbakan’Ä±n Erbil’e ziyaretleri esnasÄ±nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi adÄ± altÄ±nda bir bayraÄŸÄ±n Irak bayraÄŸÄ±yla birlikte asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun Irak’Ä±n kendi iç meselesi olduÄŸuna deÄŸindi.

"Ancak aynÄ± bayraÄŸÄ±n Türkiye’de, Türk bayraÄŸÄ±na eÅŸ tutularak asÄ±lmasÄ± skandaldÄ±r, aymazlÄ±ktÄ±r, rezalettir." diyen Bahçeli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°stanbul’da bu sözde bayraÄŸÄ±n dalgalanmasÄ±na kim izin vermiÅŸtir? Barzani bayraÄŸÄ±nÄ±n dalgalanmasÄ± bir bürokrat ÅŸuursuzluÄŸunun mu eseridir? Yoksa önü arkasÄ± düÅŸünülmüÅŸ bir komplonun mu parçasÄ±dÄ±r? SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± bundan haberdar mÄ±dÄ±r? SayÄ±n BaÅŸbakan, Çankaya’da Barzani’yle konuÅŸurken, arkasÄ±na dönüp de 'nedir bu bayrak, kim koydu buraya?' diyebilmiÅŸ midir? PeÅŸmerge ne zaman bayraÄŸa sahip olmuÅŸtur? Ve Türkiye ne zamandÄ±r Irak’Ä±n kuzeyinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k için referandum yapmaktan bahseden, tutuklu HDP’lilerin bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla ilgili görüÅŸ sarfeden peÅŸmerge kalÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n bayraÄŸÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r?

Bizim Barzani’nin bayraÄŸÄ±nÄ± vatan semalarÄ±nda, BaÅŸbakanlÄ±k odalarÄ±nda görmeye tahammülümüz kesinlikle yoktur. Bu ÅŸahÄ±s önce PKK’ya desteÄŸinin ve ÅŸehitlerimizin hesabÄ±nÄ± vermeli, Türkiye’ye kurduÄŸu tuzaklarÄ±n bedelini ödemelidir. Türk milletine kefen biçen bir çürümüÅŸün, Türkiye’de bir ÅŸey yokmuÅŸ gibi aÄŸÄ±rlanmasÄ± milli gururu incitmiÅŸ, milli vicdanÄ± sarsmÄ±ÅŸ ve rahatsÄ±z etmiÅŸtir. Bizim de buna onayÄ±mÄ±z yoktur, tepkimiz ÅŸiddetli ve tavizsizdir. Ne olursa olsun; sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet, irade ve yeminimiz 'evet' diyoruz."