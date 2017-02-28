BaÅŸkanlÄ±k sistemiyle toplumdaki kutuplaÅŸmalar derinleÅŸecektir

CHP KadÄ±n KollarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Fatma KÃ¶se, CHP Sivas Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini deÄŸerlendirdi

"BaÅŸkanlÄ±k sisteminin" demokratikleÅŸmeyi saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Köse, "Tersine güç yoÄŸunlaÅŸmasÄ± ile bütün güçlerin tek bir kiÅŸinin elinde toplandÄ±ÄŸÄ± bir baskÄ± rejimine dönüÅŸür. Türkiye üniter yapÄ±sÄ± ve parlamenter demokrasisiyle güçlüdür. Bu yapÄ±sÄ±nÄ± muhafaza ederek güçlenmeye devam edebilir. BaÅŸkanlÄ±k sistemiyle toplumdaki siyasi, kültürel, mezhepsel, sÄ±nÄ±fsal kutuplaÅŸmalar derinleÅŸecektir."diye konuÅŸtu.

Köse, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KaranlÄ±ÄŸa inat, gökkuÅŸaÄŸÄ± bahçelerine ulaÅŸmak için umudu büyütmek adÄ±na 'hayÄ±r' demeliyiz. Herkesin huzur içinde yaÅŸayacaÄŸÄ±, kimsenin kimseye üstünlük taslamayacaÄŸÄ± yeni bir anayasa yazabiliriz. Bu mümkün hem de fazlasÄ±yla mümkün. Gün bu gün, an bu andÄ±r. GüneÅŸin doÄŸduÄŸu her ufukta umuda giden bir yol vardÄ±r."