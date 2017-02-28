Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 4 maddelik Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinden son zamanlarda Ã§Ä±kan haberlere iliÅŸkin Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

AçÄ±klama ÅŸöyle:

1. Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay BaÅŸkanÄ±’nÄ±n ÅŸahsÄ± üzerinden yapÄ±lan mesnetsiz ve maksatlÄ± eleÅŸtirilerle, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri yÄ±pratÄ±lmaya, ülkemizin ve milletimizin güvenliÄŸi için yapÄ±lan mücadelenin gölgelenmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± üzüntüyle müÅŸahede etmekteyiz.

2. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’ne ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ±’nÄ±n ÅŸahsÄ±na yönelik eleÅŸtiri kisvesi altÄ±nda iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basÄ±n mensubuna bilgilendirmede bulunulmuÅŸ ve bu hususlar 25 Åžubat 2017 tarihinde yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

3. YapÄ±lan deÄŸerlendirmenin içeriÄŸi, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiÅŸ, “Karargâh RahatsÄ±z, Karargâh’ta RahatsÄ±zlÄ±k, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’nde RahatsÄ±zlÄ±k vb.” gibi ibareler söz konusu dahi olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Sorulan sorulara özetle, “Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, ÅŸahsi iÅŸlerden uzak tutulmasÄ± gerektiÄŸi” ifade edilmiÅŸtir. KararlÄ±lÄ±k ve azimle terörle mücadele edildiÄŸi, FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±’nÄ±n baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ± bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandÄ±rma çabalarÄ±nÄ± esefle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Bu açÄ±klamayÄ± Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasÄ±nda bir sorun varmÄ±ÅŸ gibi yansÄ±tmak, olayÄ± saptÄ±rmaktÄ±r. Cevap verilen eleÅŸtirilerin muhataplarÄ± bellidir.

4.Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, devletinin ve milletinin emrinde olarak, her zaman olduÄŸu gibi sarsÄ±lmaz bir inanç, kahramanlÄ±k ve fedakârlÄ±kla ÅŸehit kanlarÄ±yla sulanmÄ±ÅŸ bayraklaÅŸan vatan topraklarÄ±nÄ±n güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla, faaliyetlerine azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam etmektedir. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur.