CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k konusunda referandum Ã¶nerdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k ve Rakka operasyonu için de referandum önerdiÄŸi grup konuÅŸmasÄ±nda "HayÄ±r oyunun hiçbir vebali yok. BildiÄŸiniz bir yol var. En iyi yol bildiÄŸiniz yoldur" dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu:

Dün Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z ve 129 çalÄ±ÅŸanÄ±mÄ±z beraat etti. 2011'de iki ayrÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±. Belediyenin baÅŸarÄ±larÄ±ndan rahatsÄ±zlÄ±k duyuyorlardÄ±. BaÅŸkanÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± hapse atmnak istiyorlardÄ±. Sahte deliller ürettiler. Dün Aziz KocaoÄŸlu ve arkadaÅŸlarÄ± beraat etti. Aziz KocaoÄŸlu'ndan niye rahatsÄ±zlÄ±k duyuyorlar? SaÄŸÄ±r kulaklar duysun Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin kredi notu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notundan daha iyi. Ankara ve Ä°stanbul'u gölgede bÄ±raktÄ±. Aziz KocaoÄŸlu'nun bu baÅŸarÄ±larÄ±ndan ötürü yargÄ±lanmasÄ± gerekiyordu! Bizim belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±za her zaman saygÄ±mÄ±z var. SeçildiÄŸiniz andan itibaren hiçbir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ötekileÅŸtirmeyeceksiniz dedim. Belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z bu çerçevede çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

"28 ÅžUBAT'A NE KADAR KARÅžIYSAK 20 TEMMUZ'A DA O KADAR KARÅžIYIZ"

Bugün 28 Åžubat... Postmodern darbe yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±k. Herkesin görüÅŸüne saygÄ±mÄ±z var. Herkesin inancÄ±na saygÄ±mÄ±z var. Devlet vatandaÅŸÄ±na hizmet eder. 28 Åžubat darbesine ne kadar karÅŸÄ±ysak 20 Temmuz darbesine de o kadar karÅŸÄ±yÄ±z. 28 Åžubat'ta 139 akademisyen, 20 Temmuz'dan sonra 4811 akademisyen görevinden alÄ±ndÄ±. Kamudan ihraç edilen personel sayÄ±sÄ± 127 bin kiÅŸiyi aÅŸtÄ±. Hapishaneler tÄ±ka basa dolu. MaÄŸdur ailelerin sayÄ±sÄ± 1 milyonu aÅŸtÄ±. Biz maÄŸdura sahip çÄ±kÄ±yoruz, darbecilere deÄŸil.

BunlarÄ±n yaptÄ±klarÄ±yla 12 Eylül'den sonra yapÄ±lanlar aynÄ± deÄŸil mi? Darbeci mantÄ±ÄŸÄ±, her ÅŸeyi ben bilirim mantÄ±ÄŸÄ±... 1 milyonu aÅŸkÄ±n maÄŸdur ailelere sesleniyorum. Sizin hakkÄ±nÄ±zÄ± bizi neyle suçlarlarsa suçlasÄ±nlar arayacaÄŸÄ±z.

Ä°brahim KaboÄŸlu... Sadece Türkiye'de deÄŸil, Fransa'da da ders veriyor. Pasaportuna da el koydular. Türkiye'yi yarÄ± açÄ±k cezaevine getirdiler. KaboÄŸlu'nun ne günahÄ± var? Efendim 'Kurunun yanÄ±nda yaÅŸ da yanar' diyor SayÄ±n BaÅŸbakan... NasÄ±l bir mantÄ±ktÄ±r bu? 20'ye yakÄ±n intihar var. En son Adana'da bir öÄŸretim üyesi... Hangi ahlak, hangi din kabul eder bunu? BunlarÄ± sonuna kadar söyleyeceÄŸiz. Türkiye iyi yönetilmiyor. Çok basit bir örnek vereceÄŸim. 15 yÄ±ldÄ±r iktidardalar. Ä°nsanlar kömüre muhtaçtÄ± insanlar yine kömüre muhtaçlar. Sizin geliriniz arttÄ± mÄ±? Kömür de verilsin, doÄŸalgaz da verilsin... Ama önemli olan kiÅŸinin gelirini yükseltip kimseye muhtaç hale getirmemek.

SorunlarÄ±mÄ±z büyük. Ekonomide, dÄ±ÅŸ politikada, eÄŸitimde sorunlarÄ±mÄ±z var. 15 yÄ±lda gelir 3 kat arttÄ± diyorlar, 6.5 milyon iÅŸsizimiz var. NasÄ±l oluyor, kriz dönemlerinden daha yüksek bir iÅŸsizlikle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

"BÄ°ZÄ°M ÇOCUKLARIMIZ SURÄ°YE'DE SURÄ°YE Ä°ÇÄ°N ÅžEHÄ°T OLUYORLAR ONLAR 81 Ä°LDE "

Bizim çocuklarÄ±mÄ±z Suriye'de Suriye için ÅŸehit oluyorlar. OnlarÄ±n gençleri Suriye'de. NasÄ±l oluyor bu? Üstelik iÅŸ bulup çalÄ±ÅŸÄ±yorlar, bizim çocuklarÄ±mÄ±za iÅŸ kapÄ±larÄ± kapanÄ±yor. Ä°ÅŸsiz genç arkadaÅŸÄ±m hala isyan etmeyecek misin? Bu düzene hayÄ±r demeyecek misin? Hadi Suriyeliler geldi, olabilir savaÅŸtan kaçtÄ±lar. Kamplarda tutarsÄ±n. 81 ilde Suriyeli var. BakalÄ±m kamplarda... Ä°ÅŸyeri açÄ±yor, hadi açsÄ±n vergi vermiyor. Esnaf kardeÅŸim bu düzene hayÄ±r demeyecek misin? Åžimdi vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± verecekler. Ä°nsaf... Ä°stiyorlarsa referanduma gidelim; vatandaÅŸlÄ±k verilsin mi, verilmesin mi? 36 milyar lira harcandÄ± Suriyeliler için.

"RAKKA'YA GÄ°DECEÄžÄ°Z DÄ°YE TUTTURMUÅžLAR... ÖNCE Ä°Åž VER!"

Åžimdi 'Rakka'ya gideceÄŸiz' diye tutturmuÅŸlar. Gel referandum yapalÄ±m: Rakka'ya bu ülkenin gariban çocuklarÄ± Rakka'ya gitsin mi, gitmesin mi? Beylerin çocuklarÄ± dolarlarÄ± istif edecekler, onlara bir ÅŸey olmayacak. 18 yaÅŸÄ±nda gençlerimiz milletvekili olacak. BabasÄ± diyor ki, sen önce çocuÄŸa iÅŸ ver. BakkalÄ±n, manavÄ±n 18 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸu milletvekili olacak mÄ±?

"NEDEN REJÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°? PARLAMENTER SÄ°STEM HANGÄ° ENGELÄ° GETÄ°RDÄ°?"

'Tek adam rejimi kuracaÄŸÄ±z, benim için Türkiye'nin sorunu önemli deÄŸil' diyorlar. Benim aklÄ±mÄ±n almadÄ±ÄŸÄ± konu da budur. Ülkenin bu kadar derdi varken neden rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi? ÅžÄ°mdi vatandaÅŸlarÄ±ma soruyorum. Bunlar iÅŸsiziliÄŸi çözmek için mücadele ettiler de parlamenter sistem mi engel oldu? Terörle mücadele ettiniz de size parlamenter sistem mi engel oldu? AB uyum yasalarÄ±nÄ± Meclis'e getirmek istediniz de parlamenter sistem mi buna engel oldu? Parlamenter sistem hangi engeli getirdi, önünüze koydu? Siz köprü yaptÄ±nÄ±z, yol yaptÄ±nÄ±z. Parlementer sistem engel mi oldu? Hangi gerekçe ile tek adamlÄ±k. Neden bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine millet evet desin.

"550 VEKÄ°L NEYÄ°NÄ°ZE YETMÄ°YOR"

BulduklarÄ± tek ÅŸey var: HayÄ±r oyu kullananlar teröristtir. Kamuoyundan tepki alÄ±nca bundan vazgeçtiler. Bunu diyenler de terör örgütüne yardÄ±m ve yataklÄ±k yapanlar iÅŸin garip tarafÄ± da bu. Neden 600 vekil, 550 neyinize yetmiyor? Neden parlamentoyu fesih yetkisi veriyorsunuz? Hangi gerekçe ile? Hangi gerekçe ile cumhurbaÅŸkanÄ± taraflÄ± olacak? Bir partinin genel baÅŸkanÄ± nasÄ±l hakim tayin edecek ve o hakim nasÄ±l tarafsÄ±z olacak? CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n kaç kiÅŸi olacaÄŸÄ±nÄ± kimse bilmiyor? Kaç bakan olacaÄŸÄ±nÄ± kimse bilmiyor. Ben size yüzlerce mantÄ±klÄ± gerekçe gösteriyorum.

EVET OYUNUN VEBALÄ° AÄžIRDIR

Tek adam rejiminde bir kiÅŸi hata yaparsa faturayÄ± bütün Türkiye öder. Böyle bir macera içine Türkiye sürüklenmemeli. Hata kavramÄ± insana mahsus. Ä°nsanoÄŸlu aklÄ±yla hareket eder. AkÄ±l akÄ±ldan üstündür. TBMM o nedenle çok önemlidir. Åžimdi bu yetkiyi alÄ±yorsunuz. Bu kadar yetki bir kiÅŸiye verilemez. Devletin sigortasÄ± vardÄ±r, subabÄ± vardÄ±r. KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z arabada bile yedek lastik olmasÄ± lazÄ±m. Apartman yönetiminde yönetim kurulu var... NasÄ±l bir maceranÄ±n içine Türkiye sürüklenmektedir. Bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n bunu bilmesini isterim. YarÄ±n 'MuhtarlÄ±ÄŸÄ± da feshedebilirim' diyebilir. Annelere sesleniyorum. Siz çocuklarÄ±nÄ±zÄ± nereye gittiÄŸini bilmediÄŸiniz bir trene bindirir misiniz? Evet oyunun vebali aÄŸÄ±rdÄ±r. Bu kadar yetki bir kiÅŸiye verilmez, 'HayÄ±r' diyeceksiniz. HayÄ±r oyunun hiçbir vebali yok. Huzur içinde kullanabilirsiniz. BildiÄŸiniz bir yol var. En iyi yol bildiÄŸiniz yoldur. Bu bir parti meselesi deÄŸildir. Demokrasi benim için de benim gibi düÅŸünmeyen için de geçerlidir. HayÄ±r oyu kullanmanÄ±n huzuru ve bereketi vardÄ±r. Bilinmeyen bir yola sürüklenmemek umuduyla hepinizi 'HayÄ±r'a davet ediyorum.