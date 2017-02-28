Ana Sayfa | SÄ°YASET 28/02/2017 18:12

ErdoÄŸan kimseye mÃ¼semma gÃ¶stermiyor NazlÄ± Ã‡elik'ten imzalÄ± kaÄŸÄ±t aldÄ±


Pakistan'da dÃ¼zenlenen 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Zirvesi'ne giden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, uÃ§akta yer alan gazetecilerden NazlÄ± Ã‡elik'in sigara paketine el koyarak bir daha iÃ§memek iÃ§in sÃ¶z vermesini istedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°slamabad'da düzenlenecek 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Zirvesi'ne katÄ±lmak üzere Pakistan'a gitti. Seyahatte, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan'a, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar da eÅŸlik ediyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Pakistan ziyaretini çok sayÄ±da basÄ±n mensubu da takip ediyor. Bu gazeteciler arasÄ±nda Star Ana Haber'in spikeri NazlÄ± Çelik de var.

SÄ°GARA PAKETÄ°NE EL KOYDU

Süperhaber'de yer alan habere göre; yolculuk esnasÄ±nda NazlÄ± Çelik'in sigara kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen CumhurbaÅŸkanÄ±, sigara paketine el koydu ve ünlü spikerden sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±lÄ± söz aldÄ±. Her fÄ±rsatta çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± sigarayÄ± bÄ±rakmaya teÅŸvik eden ErdoÄŸan'Ä±n sigarayÄ± bÄ±raktÄ±rdÄ±ÄŸÄ± son isim NazlÄ± Çelik oldu. Çelik, sigarayÄ± bÄ±rakma konusunda gönülsüz olsa da, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Ä±srarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sigarayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na dair notun altÄ±na imzayÄ± atmak zorunda kaldÄ±

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