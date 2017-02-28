Ana Sayfa | SÄ°YASET 28/02/2017 19:38

TÃ¼rkiye Ä°srail yeni bir sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±


GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Cenap AÅŸÃ§Ä±, Ä°srail-Filistin yetkilileriyle ticareti kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme dÃ¼zenlendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Cenap AÅŸçÄ±, Ä°srail ve Filistin temaslarÄ± sÄ±rasÄ±nda iki ülke yetkilileriyle ticareti kolaylaÅŸtÄ±rmak, geliÅŸtirmek ve teÅŸvik etmek için temaslar gerçekleÅŸtirildiÄŸini ve görüÅŸmelerin olumlu olduÄŸunu belirtti. Bu görüÅŸmelerde öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klardan birinin gümrüklerdeki yeni teknolojik geliÅŸmeler olduÄŸunu dile getiren AÅŸçÄ±, Ä°srail ve Türkiye'nin bu konularda iÅŸbirliÄŸi ve tecrübe paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Gümrük kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± önleme noktasÄ±nda Ä°srail ile iÅŸbirliÄŸi yapmaya karar verdiklerini belirten AÅŸçÄ±, bunun için kurulacak çalÄ±ÅŸma gruplarÄ±yla bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± ve ortak operasyonlar yapÄ±labileceÄŸini dile getirdi. AÅŸçÄ±, Türkiye'de olduÄŸu gibi Ä°srail'de de sigara, akaryakÄ±t ve uyuÅŸturucu kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaçakçÄ±lÄ±k sorununun baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸini belirterek, Türkiye'nin kaçakçÄ±lÄ±kla mücadele konusundaki tecrübelerini ve geçen yÄ±l yapÄ±lan operasyonlarda 2,7 milyar lira deÄŸerinde mal ele geçirilmesini Ä°srailli meslektaÅŸlarÄ±na ilettiklerini ve onlarÄ±n da kendilerini tebrik ettiÄŸini aktardÄ±.

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