Ana Sayfa | SÄ°YASET 01/03/2017 08:02

Abdulkadir Selvi BahÃ§eli ile yÃ¼ce TÃ¼rk adaletinin Ã¶nÃ¼nde hesaplaÅŸacaÄŸÄ±m dedi

Abdulkadir Selvi

HÃ¼rriyet yazarÄ± Abdulkadir Selvi, dÃ¼n grup toplantÄ±sÄ±nda kendisini aÄŸÄ±r eleÅŸtirilerde bulunan MHP Lideri Devlet BahÃ§eli'ye yanÄ±t verdi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ile yüce Türk adaletinin önünde hesaplaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirten Selvi, "‘KÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±' olduÄŸumu söyleme nezaketsizliÄŸinde bulunan SayÄ±n Bahçeli'ye hatÄ±rlatmak isterim ki, Osman dedem bir cepheden diÄŸerine koÅŸmuÅŸ, OsmanlÄ±-Rus savaÅŸÄ±nda esir düÅŸmüÅŸ bir vatan evladÄ±dÄ±r. Hasan ve Hüseyin dedelerim ise Yemen'de ÅŸehit düÅŸmüÅŸ, vatana sadece ÅŸahadet haberi ulaÅŸmÄ±ÅŸ OÄŸuz Türklerinin torunuyum. O ÅŸeref bana yeter SayÄ±n Bahçeli..." dedi.

Ä°ÅŸte Abdulkadir Selvi'nin, Bahçeliye Hürriyet köÅŸesinden verdiÄŸi yanÄ±t

MHP Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Devlet Bahçeli'nin grup toplantÄ±sÄ±nda ÅŸahsÄ±mla ilgili olarak kullandÄ±ÄŸÄ± yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z ifadeleri üzüntüyle takip ettim.

Ülkemizin içinden geçtiÄŸi tarihi süreçte köÅŸemi bu konuya ayÄ±rmak istemezdim. Ancak televizyonlarÄ±n canlÄ± yayÄ±nÄ±nda MHP'nin Meclis grup toplantÄ±sÄ±nda ismim verilerek yapÄ±lan ‘hakaretlere' sessiz kalmayacaÄŸÄ±m. MHP gibi köklü bir partinin genel baÅŸkanÄ±na yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±m ifadeleri yargÄ±ya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±m.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Bahçeli ile yüce Türk adaletinin önünde hesaplaÅŸacaÄŸÄ±m.

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