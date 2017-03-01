Ana Sayfa | SÄ°YASET 01/03/2017 16:32

DBP'li AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± SÄ±rrÄ± SakÄ±k gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

sÄ±rrÄ± sakÄ±k

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revden alÄ±nan Belediye BaÅŸkanÄ± SÄ±rrÄ± SakÄ±k'Ä±n yerine AÄŸrÄ± Valisi Musa IÅŸÄ±n gÃ¶revlendirildi

Üç yÄ±l önce yerel seçimde AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± seçilen SÄ±rrÄ± SakÄ±k’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla ilgili çeÅŸitli soruÅŸturmalar açÄ±lÄ±mÅŸtÄ±. SÄ±rrÄ± SakÄ±k, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde HDP’nin DoÄŸubayazÄ±t’ta düzenlediÄŸi ’Büyük Ä°nsanlÄ±k Mitingi’ndeki konuÅŸmasÄ±nda ’Türk milletini aÅŸaÄŸÄ±lamak’ ve ’örgüt propagandasÄ± yapmak’ suçlarÄ±ndan geçen kasÄ±m ayÄ±nda DoÄŸubayazÄ±t AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Halen il dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu belirtilen SÄ±rrÄ± SakÄ±k’Ä±n görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±yla birlikte AÄŸrÄ± Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri AÄŸrÄ± Belediyesi’ne gitti. Belediyenin giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alan polislerin arama yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÄŸrÄ± Belediye Meclisi’nde 17 DBP’li üyeden Ömer Polat, Fehim Çetinkaya, Gülsüm Demir, Kutbettin Tosun, Murat Aydemir ve Burhan TaÅŸdemir geçen ay Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nca görevden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. AÄŸrÄ± Belediye Meclisi’nde Ak Parti’den de 14 üye bulunuyor.

 

 

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