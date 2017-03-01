MHP'li isim aÃ§Ä±kladÄ± 9 ilde miting yapÄ±lacak

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n referandum Ã¶ncesinde 9 ilde miting yapmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalçÄ±n, AA muhabirine, MHP'nin halk oylamasÄ±na kadar sahada yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarla ilgili bilgi verdi.Bilgilendirme amacÄ±yla genel merkez yöneticileri, baÅŸkanlÄ±k divanÄ± üyesi ve milletvekillerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan ve 26 KasÄ±m 2016'da Bursa'da baÅŸlayan kapalÄ± salon toplantÄ±larÄ±nÄ± hatÄ±rlatan YalçÄ±n, bu toplantÄ±larÄ±n ÅŸu ana kadar Bursa, Ä°stanbul, Trabzon, Ä°zmir, Gaziantep, Kocaeli, Zonguldak, MuÄŸla, Denizli, Samsun, Hatay, Erzurum, AydÄ±n, Konya, EskiÅŸehir ve Antalya'da düzenlendiÄŸini söyledi.

YalçÄ±n, bu toplantÄ±larda, "MHP'nin ne yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet modelinin ne anlama geldiÄŸi, buna neden ihtiyaç duyulduÄŸu ve MHP'nin neden böyle bir siyasi giriÅŸimde bulunduÄŸu"nun gerekçeleriyle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"Partililerimizden bir endiÅŸemiz yok"

KapalÄ± salon toplantÄ±larÄ±nÄ±n küçümsenmemesi gerektiÄŸini dile getiren YalçÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu toplantÄ±larÄ± çok önemsiyoruz ve çok tesirli olduÄŸu kanaatindeyim. Åžimdi bir de bizim tabanla çok oynanÄ±yor. MHP'nin mensuplarÄ±na, partililerimize haksÄ±zlÄ±k yapÄ±lÄ±yor. Bu kadar üzerinde oynanacak bir yapÄ± deÄŸil Milliyetçi Hareket yapÄ±sÄ±. Neyi, nasÄ±l yapacaÄŸÄ±nÄ± bilir, düÅŸünür ve sandÄ±ÄŸa giderken partisinin neyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayabilecek kudrettedir. Bizim o anlamda partililerimizden ve mensuplarÄ±mÄ±zdan bir endiÅŸemiz yok, 'evet' noktasÄ±nda."

Ä°lk etapta 9 ilde miting

YalçÄ±n, AK Parti ile bir miting yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ± yönündeki soruya, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"AçÄ±k hava mitingleri yapacaÄŸÄ±z. Mitinglerimiz büyük illerden baÅŸlayarak olur. Mitinglerimiz için ElazÄ±ÄŸ, Bursa, Kayseri, EskiÅŸehir, Sakarya, Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Ä°stanbul ilk etapta planlanan ÅŸehirler. Sahada propaganda faaliyetleri devam ederken yenileri eklenir. Ama ilk etapta bu 9 il. Åžu ana kadar AK Parti'den bir teklif gelmedi, bizden de böyle bir teklif gitmedi. Biz MHP olarak kendi kampanyamÄ±zÄ± kendimizin yürütmesi konusunda kararlÄ±yÄ±z."

YalçÄ±n, "AK Parti ile birlikte miting yapma konusunda bir kÄ±stasÄ±nÄ±z var mÄ±?" sorusuna, "Öyle bir kÄ±stasla kendimizi sÄ±nÄ±rlamaya gerek yok." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.