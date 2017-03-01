Ana Sayfa | SÄ°YASET 01/03/2017 16:39

Darbe giriÅŸimi baÅŸkanlÄ±k sisteminde olsaydÄ± TÃ¼rkiye diye bir Ã¼lke kalmazdÄ±

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sosyal medya hesabÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi, baÅŸkanlÄ±k sistemi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸansaydÄ± bugün Türkiye diye bir ülkenin kalmamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klamada bulundu.

"15 Temmuz baÅŸkanlÄ±k sisteminde olsaydÄ±, bugün Türkiye diye bir ülke kalmamÄ±ÅŸtÄ±" iddiasÄ±nda bulunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "BaÅŸkanÄ± ele geçirmek Türkiye'yi ele geçirmek demektir." ifadesini kullandÄ±.

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