Evlilik programlarÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±nÄ±yor

Ã–zellikle son dÃ¶nemlerde yoÄŸun eleÅŸtirilere maruz kalan izdivaÃ§ programlarÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±nÄ±yor
BilindiÄŸi gibi RTÜK'e yapÄ±lan ÅŸikayetlerin baÅŸÄ±nda evlilik programlarÄ± geliyor. Evlilik/Ä°zdivaç ProgramlarÄ±nÄ±n Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin AraÅŸtÄ±rÄ±larak AlÄ±nacak Önlemlerin Belirlenmesi AmacÄ±yla Kurulan Alt Komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik seçildi.
AK Partili Çelik, yÄ±llardÄ±r televizyon kanallarÄ±nÄ±n gündüz kuÅŸaÄŸÄ±nda yayÄ±nlanan evlilik programlarÄ±yla ilgili ciddi bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n söz konusu olduÄŸunu belirtti.
BÄ°NLERCE ÅžÄ°KAYET DÄ°LEKÇESÄ° GÖNDERÄ°LDÄ°
Programlarda iÅŸ, evlilik aÅŸamasÄ±na gelince reyting kaygÄ±sÄ±yla olayÄ±n magazinleÅŸtirildiÄŸini anlatan Çelik, konuya iliÅŸkin bakanlÄ±klar ile kurum ve kuruluÅŸlara binlerce ÅŸikayet dilekçesinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Canan Candemir Çelik, dilekçelerde, programlarÄ±n genel ahlak, manevi deÄŸerler ile ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ±lÄ±klar içerdiÄŸinin belirtildiÄŸini ifade etti.
Çelik, evlilik programlarÄ±nda, kurgulanmÄ±ÅŸ senaryolarÄ±n izleyiciye sunulduÄŸunu bildirdi. TBMM çatÄ±sÄ± altÄ±nda konuyla ilgili bazÄ± çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Çelik, bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± anlattÄ±. AK Parti'li Çelik, alt komisyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda neler yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi verdi.
Kaynak: Hürriyet