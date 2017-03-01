MHP lideri BahÃ§eli'den BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a bayrak eleÅŸtirisi

MHP lideri Devlet BahÃ§eli, "Bir bayrak hikayesidir gidiyor" diyen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± sosyal medya hesabÄ±ndan eleÅŸtirdi.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Lideri Mesut Barzani'nin Türkiye ziyareti sÄ±rasÄ±nda Kuzey Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n da göndere çekilmesine salÄ± günkü grup toplantÄ±sÄ±nda sert tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "SayÄ±n BaÅŸbakan'a millilik övgüleri yaparken, mahcup olacaÄŸÄ±mÄ±z, yüzümüzü kara çÄ±karacak misal ve eylemlerle karÅŸÄ±laÅŸmaktan üzülüyoruz. Güzele güzel diyoruz naz ediyor; çirkine güzel diyoruz haz ediyor. NasÄ±l iÅŸtir, anlamak, anlam vermek mümkün deÄŸil?" dedi.