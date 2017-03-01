PYD'den TÃ¼rkiye'ye kÃ¼stah tehdit

Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda El Bab'tan sonra PYD'nin ellerinde olan MÃ¼nbiÃ§ kÃ¶ylerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine TÃ¼rkiye'ye tehdit geldi.

Suriye'nin Menbiç kasabasÄ±ndaki PKK'nÄ±n Suriye kanadÄ± PYD'nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) askeri konseyi sözcüsü, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ellerindeki köylere "saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi. Reuters Haber AjansÄ±'na konuÅŸan Sözcü, "kente yönelen Türk tehditlerine karÅŸÄ± kendilerini tuttuklaranÄ±, ancak gerekirse kenti savunacaklarÄ±nÄ± da" belirtti.

"PYD, ESAD REJÄ°MÄ° Ä°LE ORTAK HAREKET EDÄ°YOR"

Bu arada, FransÄ±z haber ajansÄ± AFP'de yayÄ±mlanan bir analizde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki ilerlemesinden kaygÄ±lanan BeÅŸar Esad yönetiminin, Kürtlerle bir tür "mantÄ±k ortaklÄ±ÄŸÄ±" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Analizde, büyük kÄ±smÄ±nÄ± PYD'nin oluÅŸturduÄŸu ABD destekli SDG'nin Türkiye'nin bölgeye girmesine ÅŸiddetle karÅŸÄ± olduÄŸu söyleniyor.

ERDOÄžAN Ä°ÇÄ°N "DÜÅžMAN" Ä°FADESÄ° KULLANDILAR

GörüÅŸlerine yer verilen, Suriye'de yayÄ±nlanan El Vatan gazetesinin Genel YayÄ±n Yönetmeni Vaddah Abed Rabbo da "Hükümet için, aynÄ± Kürtler için olduÄŸu gibi düÅŸman ErdoÄŸan. SÄ±nÄ±r bölgelerini iÅŸgal projesini dengelemek istiyorlar. Türkiye'nin Suriye topraklarÄ±ndaki ilerleyiÅŸini engellemek için cephedeki güçlerin ittifak yapmasÄ± tamamen normal. Åžimdi Türk güçleri tamamen sarÄ±ldÄ±" diyor. Suriye'nin Menbiç kasabasÄ±ndaki PKK'nÄ±n Suriye kanadÄ± PYD'nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) askeri konseyi sözcüsü, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ellerindeki köylere "saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi. Reuters Haber AjansÄ±'na konuÅŸan Sözcü, "kente yönelen Türk tehditlerine karÅŸÄ± kendilerini tuttuklaranÄ±, ancak gerekirse kenti savunacaklarÄ±nÄ± da" belirtti.

"PYD, ESAD REJÄ°MÄ° Ä°LE ORTAK HAREKET EDÄ°YOR"

Bu arada, FransÄ±z haber ajansÄ± AFP'de yayÄ±mlanan bir analizde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki ilerlemesinden kaygÄ±lanan BeÅŸar Esad yönetiminin, Kürtlerle bir tür "mantÄ±k ortaklÄ±ÄŸÄ±" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Analizde, büyük kÄ±smÄ±nÄ± PYD'nin oluÅŸturduÄŸu ABD destekli SDG'nin Türkiye'nin bölgeye girmesine ÅŸiddetle karÅŸÄ± olduÄŸu söyleniyor.

ERDOÄžAN Ä°ÇÄ°N "DÜÅžMAN" Ä°FADESÄ° KULLANDILAR

GörüÅŸlerine yer verilen, Suriye'de yayÄ±nlanan El Vatan gazetesinin Genel YayÄ±n Yönetmeni Vaddah Abed Rabbo da "Hükümet için, aynÄ± Kürtler için olduÄŸu gibi düÅŸman ErdoÄŸan. SÄ±nÄ±r bölgelerini iÅŸgal projesini dengelemek istiyorlar. Türkiye'nin Suriye topraklarÄ±ndaki ilerleyiÅŸini engellemek için cephedeki güçlerin ittifak yapmasÄ± tamamen normal. Åžimdi Türk güçleri tamamen sarÄ±ldÄ±" diyor.