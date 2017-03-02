MHP aÃ§Ä±kladÄ± ilk miting o ÅŸehirde yapÄ±lacak

MHP, halk oylamasÄ± Ã¶ncesi ilk mitingini 18 Mart'ta ElazÄ±ÄŸ'da yapacak

MHP ElazÄ±ÄŸ Ä°l BaÅŸkanÄ± OÄŸuzhan Demir, parti binasÄ±nda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, MHP Genel Merkezince 9 ilde miting yapÄ±lmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu kapsamda ilk mitingin 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te ElazÄ±ÄŸ Ä°stasyon MeydanÄ±'nda düzenleneceÄŸini söyledi.

Miting gününün, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yÄ±l dönümüne denk geldiÄŸini aktaran Demir, "Ä°nÅŸallah bizler de mitingimizi muhteÅŸem bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtirip, kutlu yürüyüÅŸün meÅŸalesini ElazÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Çanakkale ruhuyla tutuÅŸturup Türk milletinin geleceÄŸine Ä±ÅŸÄ±k tutmasÄ±na vesile olacaÄŸÄ±z. MHP'nin ilk mitinginin ElazÄ±ÄŸ'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± ÅŸehrimiz ve teÅŸkilatÄ±mÄ±z adÄ±na bizi onurlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

Demir, salon programlarÄ± kapsamÄ±nda ise 11 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da ElazÄ±ÄŸ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay Öztürk'ün katÄ±lÄ±mÄ±yla geniÅŸletilmiÅŸ siyasi bilgilendirme toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.