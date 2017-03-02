Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu net konuÅŸtu YPG Ã§ekilmezse vuracaÄŸÄ±z dedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, El Bab'dan sonra MÃ¼nbiÃ§'e girileceÄŸini ve YPG Ã§ekilmezse vuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, ABD'nin daha önce verdiÄŸi çekilme sözlerini hatÄ±rlattÄ± ve "El Bab'dan sonra Menbic'e doÄŸru gideceÄŸiz. Operasyon henüz baÅŸlamadÄ±, taciz ateÅŸi olabilir. ABD askerlerinin o bölgede olduÄŸunu biliyoruz. Menbic'ten YPG'lilerin çekilmesini istiyoruz. Çekilmezlerse vuracaÄŸÄ±mÄ±zÄ± daha önce söyledik" dedi.

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Mesud Barzani'nin ziyaretindeki bayrak eleÅŸtirilerine de ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Herkesin görüÅŸlerinize bizim saygÄ±mÄ±z var. Ama diplomaside kurallar vardÄ±r. kendi anayasasÄ± içinde bir federal yapÄ± kurulduysa, PKK'ya karÅŸÄ± en önemli müttefikimizdir. PKK'ya yönelik birlikte ortak adÄ±mlarÄ±mÄ±z, operasyonlarÄ±mÄ±z olacak. Irak anayasasÄ± çerçevesinde kurulmuÅŸ ve Irak bayraÄŸÄ±yla beraber daha önceki ziyaretlerde de bayrak konulmuÅŸtur. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zla görüÅŸürken de yine masada üç bayrak vardÄ±. Tataristan cumhurbaÅŸkanÄ± da geldiÄŸimiz zaman, Rusya bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda Tataristan bayraÄŸÄ±nÄ± da koyuyoruz. Burada hiç kimseye pozitif bir ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yoktur. 'Bu olmasÄ±n' görüÅŸüne de görüÅŸ olarak saygÄ± duyabiliriz. Ama 'ya biz ya onlar' demek doÄŸru deÄŸildir, ben ÅŸahsi görüÅŸümü söylüyorum burada. Bu sÄ±radan bir protokol uygulamasÄ±dÄ±r. Ve Barzani'nin geliÅŸinde yapÄ±lan da ilk uygulama deÄŸildir."